اولویت شهرداری هویت بخشیدن به پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی با اشاره به تهیه طرح های موضعی و موضوعی برای شهر تهران گفت : در گام سوم طرحهای توسعه شهری، تهیه طرح های موضعی برای اولین بار در شهرداری های کل کشور در دستور کار قرار گرفته است و شهرداری تهران این کار را آغاز کرده است.

وی افزود: تا کنون قرارداد تهیه 70 طرح موضعی در مقیاس یک هزارم و یک پانصدم منعقد شده و در حال تهیه است که تا پایان برنامه 5 ساله امیدواریم این طرح برای همه پایتخت تهیه شود.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که هویت بخشی به شهر تهران و نقاط حائز اهمیت از اولویت های این طرحهاست خاطر نشان کرد: یکی از محلاتی که هویت بخشی آن در دستور کار است ، لاله زار تهران است که در تهیه این طرح سعی شده تا هویت تاریخی آن که امروز از آن دور شده است احیا شود.

وی همچنین بازار تهران را به عنوان یکی دیگر از مناطق دارای هویت تهران دانست و تصریح کرد: ساماندهی بازار تهران نیز که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است در دستور کار قرار دارد تا هویت بازار بزرگ تهران احیا شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که در همه جای دنیا اماکن تاریخی و دارای هویت به خوبی نگهداری می شود افزود: این موضوع در تهران نیز که به عنوان پایتخت کشور دارای اماکن بسیار قدیمی تاریخی و دارای اصالت است باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و از همین رو احیای هویت اماکن قدیمی تهران بسیار اهمیت دارد.

معصومی تصریح کرد: بازگرداندن هویت شهر و هویت بخشیدن به مناطق شهر تهران از اهدافی است که در تهیه طرحهای موضعی دنبال می شود تا بتوانیم شهرسازی بومی را در تهران اجرایی کنیم.