آزادراه شیراز - بوشهر به حضور بخش خصوصی نیاز دارد

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیرازگفت: در جلسه ای که چندی قبل با حضور مسئولین استان فارس و بوشهر برگزار شد زمانی به منظور دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه تعیین شد.

وی افزود: در این راستا شرکتهایی که خواستار مشارکت و سرمایه گذاری هستند باید اعلام آمادگی کنند تا هرچه سریعتر عملیات اجرایی پروژه آزادراه شیراز- بوشهر انجام شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس پیش بینیها باید 50 درصد از این پروژه توسط بخش خصوصی و 50 درصد دیگر از سوی دولت تامین شود تا با تامین اعتبار اقدامات لازم برای شروع آن انجام شود.

وی در خصوص اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه گفت: برای آغاز این پروژه 400 الی 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که البته آزادراه شیراز - بوشهر در ردیف بودجه 89 دولت آمده است و هر زمان که بخش خصوصی برای آن مشارکت کند دولت نیز باد هزینه ای را مکلف به تامین آن است اختصاص دهد.

قادری اظهار داشت: این پروژه مسیر شیراز - بوشهر را 221 کیلومتر کوتاهتر می کند چراکه هم اکنون این مسیر 400 کیلومتر است.

وی در خصوص مزایای ایجاد این آزادراه اظهار داشت: افزایش ضریب ایمنی خودروها، کاهش تلفات ناشی از تصادفات، کاهش سوخت و ارتباط آسان شیراز با بندر بوشهر چه از نظر تجاری و چه از نظر گردشگری حایز اهمیت است.

نماینده شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال وضعیت قطار شیراز به بوشهر نیزگفت: این پروژه در چهار قطعه که دو قطعه مربوط به شیراز و دو قطعه دیگر نیز مربوط به بوشهر است در حال انجام بود اما مبلغ 23 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده که بسار ناچیز است.

وی با بیان اینکه با این اعتبار نامحدود کار به نتیجه نمی رسد، تصریح کرد: تامین اعتبارات مالی باید مورد توجه وزارت مربوطه قرار گیرد که در این راستا نیز مکاتباتی صورت گرفته اما کار با این بودجه ناچیز به جایی نمی رسد.

قادری گفت: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز عملیات اجرایی قطار شیراز - بوشهر نیز آغاز خواهد شد در غیر این صورت این کار به کندی انجام می شود.