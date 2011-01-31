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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

480 کیلوگرم گوشت مرغ فاسد در گلستان معدوم شد

480 کیلوگرم گوشت مرغ فاسد در گلستان معدوم شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول امور کشتارگاههای استان گلستان از ضبط و معدوم سازی 483 کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد در بازدید از کشتارگاههای طیور استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حنفی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از این کشتارگاهها افزود: در راستای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه و تامین فرآورده های خام دامی بهداشتی در کشتارگاهها، در هفته گذشته اکیپ نظارت و بازرسی اداره کل دامپزشکی استان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: دربازدیدهای زمان بندی شده از کشتارگاههای طیور استان مقدار 393 کیلوگرم مرغ و همچنین مقدار 90 کیلوگرم آلایش های خوراکی طیور تاریخ مصرف گذشته و فاسد کشف و معدوم کردند.

حنفی از مردم استان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز تولید و استحصال فرآوردهای خام دامی، مراتب را به شبکه های دامپزشکی شهرستان اعلام تا بازرسین بهداشتی دامپزشکی در اسرع وقت اقدامات لازم را اعمال کنند.
 
هشت کستارگاه طیور در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1243272

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