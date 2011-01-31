480 کیلوگرم گوشت مرغ فاسد در گلستان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حنفی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از این کشتارگاهها افزود: در راستای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه و تامین فرآورده های خام دامی بهداشتی در کشتارگاهها، در هفته گذشته اکیپ نظارت و بازرسی اداره کل دامپزشکی استان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: دربازدیدهای زمان بندی شده از کشتارگاههای طیور استان مقدار 393 کیلوگرم مرغ و همچنین مقدار 90 کیلوگرم آلایش های خوراکی طیور تاریخ مصرف گذشته و فاسد کشف و معدوم کردند.



حنفی از مردم استان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز تولید و استحصال فرآوردهای خام دامی، مراتب را به شبکه های دامپزشکی شهرستان اعلام تا بازرسین بهداشتی دامپزشکی در اسرع وقت اقدامات لازم را اعمال کنند.

هشت کستارگاه طیور در گلستان وجود دارد.