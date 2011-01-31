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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

هاآرتض :

تل آویو خواستار اقدام جهانی برای حفظ مبارک است

تل آویو خواستار اقدام جهانی برای حفظ مبارک است

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از تلاش رژیم صهیونیستی برای متقاعد کردن همپیمانان خود برای حفظ "حسنی مبارک" و پایان دادن به موجب خشونت های مردمی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در مطلب خود می نویسد : اسرائیل در روزهای گذشته از سازمان ملل و چندین کشور اروپایی خواسته تا دست از انتقاد از حسنی مبارک بردارند تا از این طریق موج اعتراضات مردمی در مصر فروکش کنند.

به نوشته این روزنامه، تل آویو به دنبال متقاعد کردن همپیمانان خود است و به آنها اعلام کرده که حفظ ثبات مصر به نفع غرب خواهد بود. در همین رابطه در روزهای گذشته مقامات مختلف تل آویو از جمله "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی بر لزوم حفظ روابط تل آویو-قاهره تاکید کرده بود.

از سوی دیگر برخی رسانه های غربی همچون واشنگتن پست از کمک نظامی رژیم صهیونیستی به رژیم مبارک برای بقا در مصر خبر داده بودند.

بر همین اساس تماس هایی میان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با وزارت دفاع مصر و آمریکا برقرار شده و رایزنیهایی درباره چگونگی برخورد با معترضان حاضر در خیابان های مصر شده است.

کد مطلب 1243274

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