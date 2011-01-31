میزان تولید آلایندگی ملاک اعمال محدودیت ترافیکی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: همه مسئولان، کارشناسان و مردم خواهان کاهش آلودگی هوای تهران هستند اما برای رفع این معضل باید منابع آلاینده را کاهش دهیم و اگر قرار است ممنوعیتی در تردد وسایل نقلیه ایجاد کنیم منطقی آن است که از تردد وسایلی که تولید آلایندگی بسیار بالا دارند، جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه آلودگی وسایل نقلیه ناشی از اگزوز آن هاست نه پلاکشان گفت : ما باید نگاهمان را از پلاک خودروها به میزان تولید آلایندگی آنها برگردانیم.

رشیدی با تاکید براینکه اجرای طرح هایی مانند زوج و فرد کردن تردد خودروها به عنوان طرحی ضربتی تنها در مواقع اضطرار می تواند پاسخگو باشد گفت: اجرای این طرح در بلند مدت و گسترش محدوده زوج و فرد ، سبب بالا رفتن سرانه خودرو و مشکلات ناشی از آن و همچنین افزایش تردد موتورسیکلت ها در شهر می شود. موتورسیکلت های غیر استانداردی که چندین برابر یک خودرو تولید آلایندگی دارند.

وی تاکید کرد : اگر قرار است در راستای کاهش آلودگی هوا محدودیتی در تردد وسایل نقلیه اعمال شود باید ابتدا اجازه تردد در سطح شهر را به خودروهای تولیدی سال 82 به قبل ندهیم که سیستم آنها کاربراتوری و فاقد مبدل کاتالیستی هستند، پس از آن نیز از تردد خودروهایی که با استاندارد تولید شده اند اما طی زمان مبدل کاتالیستی آنها از بین رفته و تولید آلایندگی بسیار زیادی دارند جلوگیری شود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خاطر نشان کرد: همچنین باید با خودروهایی که فاقد برگه معاینه فنی هستند به طور جد برخورد و از تردد آنها در شهر جلوگیری شود، همچنین در مورد موتورسیکلت ها نیز که تولید آلایندگی آنها بسیار بالاست تعیین تکلیف صورت گیرد.

وی افزود: ما اگر واقعا به دنبال کاهش الودگی هوا هستیم باید به موازات توسعه حمل و نقل عمومی از تولید و حرکت خودروها و موتورسیکلت هایی که آلایندگی زیادی ایجاد می کنند، جلوگیری کنیم و مثلا تنها به یک نوع خاص از موتورسیکلت ها مانند موتورسیکلت های برقی اجازه تردد در شهر را بدهیم.