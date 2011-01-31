عقد قرارداد اینترنتی در برنامه خدمات درمانی فارس است

افشار مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز توضیح داد: عقد قرارداد با پزشکان و موسسات درمانی به صورت اینترنتی در دستور کار قرار دارد و هرچه سریعتر در استان فارس عملیاتی می شود.

وی همچنین در خصوص خدمات این اداره کل تصریح کرد: به منظور کاهش حضور افراد اقداماتی در دستور کار قرار دارد و این موضوع به صورت ویژه در دست بررسی است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دو میلیون و 100 هزار نفر از روستائیان تحت پوشش بیمه هستند که از این تعداد 120 هزار نفر عشایر است.

وی افزود: همچنین 400 هزار نفر از جمعیت زیرشهرهای 20 هزار نفر در استان فارس تحت بیمه خدمات درمانی هستند و از امکانات بهره مند می شوند.

مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معوقات مصرف درمانی نیز گفت: 22 میلیارد تومان از معوقات تا پایان مهر ماه پرداخت شده و علاوه بر این 60 درصد از هزینه بیمارستانها نیز تا پایان آبان ماه به حسابشان واریز شده است.