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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

مظاهری:

عقد قرارداد اینترنتی در برنامه خدمات درمانی فارس است

عقد قرارداد اینترنتی در برنامه خدمات درمانی فارس است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان فارس از عقدقراردادهای اینترنتی به عنوان یکی از برنامه های مد نظر این مجموعه یاد کرد.

افشار مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز توضیح داد: عقد قرارداد با پزشکان و موسسات درمانی به صورت اینترنتی در دستور کار قرار دارد و هرچه سریعتر در استان فارس عملیاتی می شود.

وی همچنین در خصوص خدمات این اداره کل تصریح کرد: به منظور کاهش حضور افراد اقداماتی در دستور کار قرار دارد و این موضوع به صورت ویژه در دست بررسی است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دو میلیون و 100 هزار نفر از روستائیان تحت پوشش بیمه هستند که از این تعداد 120 هزار نفر عشایر است.

وی افزود: همچنین 400 هزار نفر از جمعیت زیرشهرهای 20 هزار نفر در استان فارس تحت بیمه خدمات درمانی هستند و از امکانات بهره مند می شوند.

مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معوقات مصرف درمانی نیز گفت: 22 میلیارد تومان از معوقات تا پایان مهر ماه پرداخت شده و علاوه بر این 60 درصد از هزینه بیمارستانها نیز تا پایان آبان ماه به حسابشان واریز شده است.

کد مطلب 1243278

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