طرح نظارت بر حرکت بین خطوط خودروها در پایتخت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه حرکت بین خطوط به ویژه در مواقعی که ترافیک سنگین می شود، از سوی رانندگان چندان مورد توجه قرار نمی گیرد که این مساله خود کند شدن ترددها، کاهش ایمنی و افزایش احتمال تصادفات را به دنبال دارد، از این رو برای نخستین بار در بهار سال آینده طرح کنترل و نظارت بر حرکت خودروها بین خطوط ، در بزرگراه شهید همت به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح کنترل و نظارت بر حرکت بین خطوط خودروها ضمن کمک به اعمال قونین، می توانند سبب روانی ترددها، افزایش ظرفیت معابر و افزایش ایمنی در ترددها شود افزود: این طرح به درخواست پلیس راهور مورد مطالعه قرار گرفت و پس از بررسی های لازم در بهار سال آینده این طرح در گام نخست به صورت پایلوت در بزرگراه شهید همت اجرایی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: با به کارگیری سیستم های هوشمند و سیستم پردازش تصویری توانسته ایم ، طرح های موفقی مانند نصب دوربین های ثبت تخلفات در بزرگراه ها، کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز را در تهران اجرایی کنیم که هر یک از این طرح ها به مدیریت بهتر ترافیک، جلوگیری از بروز تخلفات و رعایت قوانین کمک قابل توجه ای داشته اند، اکنون نیز اجرای طرح کنترل حرکت خودروها بین خطوط می تواند سبب کاهش تخلفات شود.

بهروز تصریح کرد : شاید تصور عمومی بر این باشد که در هنگام ترافیک مثلا ایجاد 5 لاین حرکتی به جای 3 لاین تعیین شده در یک بزرگراه می توانند سبب شود که حجم بیشتری خودرو در طول بزرگراه در تردد باشند و سریع تر به مقصد برسند اما این مساله تنها سبب پیچیده شدن گره ترافیک، کندی ترددها و حتی بروز تصادفات می شود و تجربه نشان داده هنگامی که قوانین اجرا می شود تسریع در حرکت ها و افزایش ایمنی در تردد ها را شاهد خواهیم بود.