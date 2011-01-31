انقلاب اسلامی امید مظلومان جهان شده است

حجت الاسلام حسین تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تحقق اسلامی که دستاورد میلیون ها انسان ارزشمند و شهیدان زنده است را از اهمیت های انقلاب خواند و افزود: انقلاب اسلامی مورد امید میلیون ها نفر از مستضعفان جامعه است که شرح آن از عهده قلم و بیان خارج است.

تقی زاده از ایام الله دهه فجر با عنوان "طلوع انقلاب" یاد کرده و تصریح کرد: با توجه به این طلوع و نقش آن باید بزرگداشت آن هر چه بهتر برگزار شود.

وی تلاش و همت مسئولان استان در فراهم کردن مقدمات برنامه‌های گرامیداشت دهه فجررا ارزشمند خواند و اظهار کرد: این تلاش همواره قابل تقدیر است و حضور جدی‌تر مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی استان در برگزاری با شکوه‌تر دهه‌فجر مورد تاکید است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای برنامه های دهه فجر نیازمند همکاری تمامی نهادهای فرعی است گفت: با توجه به اهانت های اخیر و پیاپی که در مورد قران انجام گرفته از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های دهه‌فجر امسال گرامیداشت قرآن و برگزاری برنامه‌های قرآنی است.

تقی زاده تکریم ارباب رجوع و عطوفت را در راس برنامه های کارکنان نهادهای دولتی در این دهه دانسته و اشاره کرد: تمام نهاد ها و ستاد ها باید با محبت و مهربانی هر چه تمام تر با مراجعین خود برخورد کنند چرا که دهه فجر فرصت مناسبی برای اجرای اهداف واقعی انقلاب است.

وی با بیان اینکه همواره مدیون شهدا و خانواده آنان هستیم، تاکید کرد: تکریم کارگران و کارمندان و اهدای هدایایی تحت عنوان فجرانه برای آنها و خانواده شهدا گام کوچکی برای ارج نهادن به جان فشانی های آن هاست.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزایش آگاهی را از جمله اهداف برنامه‌های دهه‌فجر امسال برشمرد و گفت: مسابقات فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی و امام(ره) و همایش‌های مختلف با موضوع بصیرت دینی ،فراخوان مقاله و برگزاری نشست‌های سیاسی در این ایام برگزار می‌شود.