هنری کاویل سوپرمن جدید می شود

به گزارش مهر، از ورایتی استودیوی برادران وارنر که تولید این فیلم را بر عهده دارد ضمن اعلام خبر نقش آفرینی کاویل در قالب سوپرمن اعلام کرد این فیلم در ماه دسامبر 2012 روی پرده سینماها می‌رود.



زک اسنایدر فیلمسازی که تا کنون فیلم‌هایی چون " 300" و " نگهبانان" را برای وارنر کارگردانی کرده است از ماه اکتبر گذشته برای ساخت این فیلم معرفی شده است.



اسنایدردراین باره گفت : در تالار مشاهیر قهرمانان ، سوپرمن شناخته شده ترین و محبوب ترین شخصیت تاریخ به شمار می‌رود. مفتخرم که در پروژه بازگشت این ابر قهرمان به پرده سینما نقشی دارم. اسنایدر در ادامه کاویل را گزینه مناسبی برای نقش آفرینی در قالب شخصیت سوپرمن دانست.



کاویل پیش از این سابقه بازی در مجموعه تلویزیونی " خانواده تودور ها" و سریال " نا میرا ها" را در کارنامه دارد.او اخیرا بازی در فیلم " نور سرد روز" را در مقابل بروس ویلیس به پایان رسانده است.



در میان تهیه کنندگان پر شمار فیلم جدید سوپرمن نام کریستوفر نولان هم به چشم می‌خورد.