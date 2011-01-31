بودجه مشکل مشترک همه هیئتهای ورزشی است

علی خیراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون اقداماتش طی هفته‌های گذشته اظهار داشت: در هفته‌های گذشته چارت سازمانی هیئت را سروسامان بخشیدیم و شرایط مناسب را برای برگزاری مجمع هیئت فراهم کردیم ضمن اینکه مسابقات خود را طبق برنامه‌های مورد نظر برگزار کردیم .

وی با بیان اینکه تاکنون تنها خودم برای این انتخابات ثبت‌نام کرده‌ام، ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم تا کنون به جز من هیچکس برای انتخابات هیئت ثبت‌نام نکرده و من تنها کاندیدای این انتخابات هستم و به نظر من دلیل اینکه دیگران تمایلی به ثبت‌نام در این سمت ندارند اقبال عمومی که نسبت به من برای تصدی این پست وجود دارد .

سرپرست هیئت سوارکاری استان در مورد عملکرد خود در هفته‌های گذشته تصریح کرد: عملکرد من در هفته‌های گذشته باعث شده که بسیاری از اعضای سابق هیئت به کادر مدیریتی اضافه شوند و رئیس سابق در کنار دیگر اعضای هیئت مدیره از هیچ تلاشی برای کمک به هیئت فروگذار نمی‌کنند .