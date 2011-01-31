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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

خیراللهی:

بودجه مشکل مشترک همه هیئتهای ورزشی است

بودجه مشکل مشترک همه هیئتهای ورزشی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت سوارکاری استان اصفهان گفت: در حال حاضر هیئتهای ورزشی با مشکل نبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند.

علی خیراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون اقداماتش طی هفته‌های گذشته اظهار داشت: در هفته‌های گذشته چارت سازمانی هیئت را سروسامان بخشیدیم و شرایط مناسب را برای برگزاری مجمع هیئت فراهم کردیم ضمن اینکه مسابقات خود را طبق برنامه‌های مورد نظر برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه تاکنون تنها خودم برای این انتخابات ثبت‌نام کرده‌ام، ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم تا کنون به جز من هیچکس برای انتخابات هیئت ثبت‌نام نکرده و من تنها کاندیدای این انتخابات هستم و به نظر من دلیل اینکه دیگران تمایلی به ثبت‌نام در این سمت ندارند اقبال عمومی که نسبت به من برای تصدی این پست وجود دارد.

سرپرست هیئت سوارکاری استان در مورد عملکرد خود در هفته‌های گذشته تصریح کرد: عملکرد من در هفته‌های گذشته باعث شده که بسیاری از اعضای سابق هیئت به کادر مدیریتی اضافه شوند و رئیس سابق در کنار دیگر اعضای هیئت مدیره از هیچ تلاشی برای کمک به هیئت فروگذار نمی‌کنند.

وی در مورد بودجه هیئت و لزوم توجه اداره‌کل تربیت بدنی به آن اضافه کرد: اگرچه می‌دانیم که اداره‌کل نیز مشکلاتی برای تامین هزینه‌های هیئت‌های ورزشی دارد اما با این وجود همه می‌دانند که هزینه‌های هیئتهای ورزشی بالاست و برای تامین منابع مالی هیئتهای ورزشی باید اقدامات موثری صورت گیرد و در حال حاضر بودجه مشکل اساسی و مشترک همه هیئتهاست.

کد مطلب 1243287

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