441 پروژه کشاورزی در همدان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا رنجبر ضرابی پیش از ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها بیش از 248 میلیارد و 653 میلیون ریال بوده است، اظهار داشت: از این میزان 89 میلیارد و 533 میلیون ریال تسهیلات بانکی، 61 میلیارد و 814 میلیون ریال آورده متقاضی و 97 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی بوده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها برای یک هزار و 100 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: این پروژه ها شامل پروژه های آب و خاک و امور فنی مهندسی، تولیدات دامی و تولیدات گیاهی است که بیشترین آن شامل پروژه های بخش آب و خاک و فنی مهندسی است.

ضرابی اعتبار هزینه شده برای اجرای پروژه های آب و خاک استان همدان را 183 میلیارد و 533 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: پروژه های این بخش شامل اجرای شبکه آبیاری تحت فشار، کانال آبرسانی، احداث پل، احداث بند و احداث انبار است که برای 974 نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی تعداد طرح های بخش تولیدات دامی را 18 طرح عنوان کرد و گفت: با راه اندازی واحدهای این بخش نیز برای 68 نفر اشتغال ایجاد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان احداث گلخانه، احداث کلینیک گیاه پزشکی و واحد پرورش قارچ را از طرح های بخش تولیدی عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه ها نیز برای 58 نفر اشتغالزایی دارد.

ضرابی با بیان اینکه اسدآباد بیشترین و بهار و ملایر کمترین سهم را در بهره برداری از این پروژه ها به خود اختصاص داده اند، گفت: 51 پروژه در همدان، 103 پروژه در اسدآباد، 32 پروژه در بهار، 40 پروژه در کبودرآهنگ49 پروژه در فامنین، 32 پروژه در ملایر، 40 پروژه در نهاوند و 40 پروژه در تویسرکان بهره برداری خواهد شد.