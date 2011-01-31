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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

نگاه سیاسی در تصمیم گیری های شورایی کنار گذاشته شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر گرگان بر تعامل گروهی و غلبه عقلانیت بر احساسات اعضای شورا و پرهیز از نگاه سیاسی در تصمیم گیریهای شورایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حبیب الله قلیش لی پیش از ظهر دوشنبه در نظق پیش از دستور در نشست این شورا گفت: بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهروندان اعضای شورای شهر باید همواره با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی اقدام کنند. 

وی با تاکید بر اینکه تاکنون اعضای شورای شهر گرگان مانند یک خانواده برای رفع مشکلات شهروندان تلاش کردند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم جو و نگاه سیاسی در تصمیم گیری های ما ورود پیدا کند.

این عضو شورای شهر در ادامه ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و سالروز بازگشت حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی اظهار داشت: انتشار خبر بازگشت حضرت امام خمینی(ره) به کشور، شادی و شعف غیرقابل وصفی در میان اجتماعات کوچک و بزرگ مردم وجود آورد.

وی خاطر نشان کرد: برای اجتماعات گسترده مردم بازگشت امام(ره) در دوازدهم بهمن 1357نشان از یک پیروزی بزرگ و نوید از تشکیل یک حکومت اسلامی می داد.

رئیس شورای شهر گرگان در ادامه با تاکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ انقلاب و شهادت، واژه «شهید» و «شهادت» را در فرهنگ پر محتوای اسلام از نورانیّت و قداست خاصی معرفی و تصریح کرد: دیدیم که انقلاب شکوهمند اسلامی، چگونه از حماسه آفرینی های عاشقان شهادت و قطرات خون مطهّر شهیدان، جان گرفت و موجی بی کران از انسان های مؤمن با دلی آکنده از عشق صحنه هایی پرشور و فراموش ناشدنی آفریدند.

 این عضو شورای شهر گرگان در ادامه با تاکید بر موفقیت های روز افزون کشور در فناوری فضایی یادآور شد: به مناسبت پرتاپ اولین ماهواره ایرانی با نام امید به فضا با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رییس جمهور به عنوان رییس این شورا، 14 بهمن به عنوان روز "فناوری فضایی" در تقویم سالانه کشور نامگذاری شد.

کد مطلب 1243293

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