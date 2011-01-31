به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز به معمایی در فوتبال ایران تبدیل شده که هر روز معادله‌ای تازه به آن افزوده می شود و از نام های جدیدی نیز برای نشستن روی صندلی تیم ملی اسم برده می شود. کلید حل این معما در دستان عباس ترابیان است که این روزها در امارات به سر می برد. او که به بهانه رتق و فتق امور مربوط به دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان در امارات به این کشور سفر کرده بود. این روزها در حال مذاکره با مربیانی است که برای هدایت تیم ملی گزینش شده‌اند.

از امارات خبر می رسد، گفتگوهای ترابیان با این مربیان وارد فاز نهایی شده است و به احتمال فراوان گزینه هدایت تیم ملی ظرف روزهای آتی مشخص خواهد شد. مسئولان فدراسیون از زمان یک هفته یا کمتر برای اعلام نام سرمربی تیم ملی یاد می کنند اما هنوز از بیان ملیت این مربی خودداری می کنند. در این مورد گفته می شود که دو گزینه نهایی مورد نظر فدراسیون فوتبال بزودی پاسخ شان را برای نشستن روی نیمکت تیم ملی اعلام خواهند کرد.

کلید حل این معما دست ترابیان است و او امشب با گزارشی مبسوط از سفر به امارات و گفتگو با مربیان خارجی به ایران می آید و پس از آن است که نام سرمربی تیم ملی پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط اعلام خواهد شد.