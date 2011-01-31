نیازی به تایید مجدد ورزشگاه فولادشهر از سوی AFC نیست

علی‌اکبر ابرقویی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازدید ناظران AFC از تاسیسات ورزشگاه فولادشهر برای برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: این بازرسان سال گذشته به ورزشگاه فولادشهر آمده و از تاسیسات این ورزشگاه بازدید کردند و این ورزشگاه را مورد تایید قرار دادند .

وی افزود: تنها مشکل ورزشگاه در سال گذشته مشکل نور آن بود که پس از هماهنگی‌ای لازم و اقدامات مسئولان، این مشکل نیز برطرف شد و در حال حاضر ورزشگاه فولادشهر از نظر AFC مورد تایید است و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در این ورزشگاه برگزار می‌شود .

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان در مورد شهرآورد اصفهان ادامه داد: این بازی دو هفته دیگر برگزار می‌شود و برای تماشاگران دو تیم اصفهانی از جذابیتهای بسیاری برخوردار است و مطمئن باشید این بازی مثل همه بازیهای تیمهای اصفهانی جوانمردانه خواهد بود و به خوبی و بدون حاشیه خاصی به پایان خواهد رسید .