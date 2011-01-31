به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی حسینی یکی از راهبردهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران را جذب حداکثری خواهران مشتاق کسب علم و معرفت به مدارس علمیه خواهران دانست و افزود: بر این اساس مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در برنامه پنج ساله اول توسعه خود مکلف شده است امکان جذب حداکثری بانوان علاقهمند به تحصیلات دینی و حوزوی را فراهم نماید.
وی یکی از راهکارهای افزایش آمار ورودیهای حوزههای علمیه را متنوع ساختن شیوههای تحصیل در حوزههای علمیه دانست و شیوههای تمام وقت حضوری، پارهوقت حضوری، نیمهحضوری، غیرحضوری، مجازی، پیوسته و ناپیوسته را از جمله این شیوهها ذکر کرد.
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان ساخت: محتوای این دوره همان برنامه آموزشی دوره عمومی حوزههای علمیه خواهران مصوب شورای عالی حوزههای علمیه است که شامل 190 واحد درسی برای دارندگان مدرک دیپلم میشود که متناسب با دوره پارهوقت در نیمسالهای بیشتری حتیالامکان در ساعات عصر تنظیم و ارائه میشود.
وی با بیان اینکه آزمون متقاضیان دوره پارهوقت مانند سایر متقاضیان که در دوره حضوری روزانه عادی ثبت نام کردهاند جمعه 16 اردیبهشتماه در مراکز آزمون برگزار میشود، گفت: کارت ورود به جلسه آزمون نیز از 10 تا 14 اردیبهشتماه در مدارس علمیه (اولویت اول انتخابی) توزیع میشود.
حجتالاسلام حسینی، حافظان کل قرآن کریم یا نهجالبلاغه و فارغالتحصیلان مراکز آموزش عالی در مقطع کارشناسی و بالاتر را از شرکت در آزمون ورودی دوره پارهوقت معاف عنوان کرد و اظهار داشت: نتایج آزمون ورودی از طریق مدارس علمیه خواهران سراسر کشور و پایگاه اینترنتی مدیریت سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران به نشانی paziresh.whc.ir اعلام میشود.
وی با بیان اینکه دوره پارهوقت برای اولین بار در سال آینده در مدارس علمیه خواهران به اجرا در میآید، تصریح کرد: ثبت نام داوطلبان دوره پارهوقت صرفا از طریق مدارس علمیه خواهران صورت میپذیرد و به صورت اینترنتی انجام نمیشود.
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران یادآور شد: این دوره برای سال تحصیلی 90-91 صرفا در استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، کرمان، قزوین، مازندران، گلستان، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، مرکزی، فارس و خوزستان برگزار میشود و برای سالهای بعد پس از تمهید شرایط به صورت فراگیر اجرا خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه دوره پارهوقت برای اولین بار در سال آینده در مدارس علمیه خواهران به اجرا در میآید گفت: ثبت نام این دوره از فردا سهشنبه انجام میگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی حسینی یکی از راهبردهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران را جذب حداکثری خواهران مشتاق کسب علم و معرفت به مدارس علمیه خواهران دانست و افزود: بر این اساس مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در برنامه پنج ساله اول توسعه خود مکلف شده است امکان جذب حداکثری بانوان علاقهمند به تحصیلات دینی و حوزوی را فراهم نماید.
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