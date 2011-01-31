سالانه 10 میلیون ریال در سوخت هر تراکتور صرفه جویی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابوالفتح ابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران گفت: این میزان برای گازوئیل سوبسیدار برآورد شده و اگر قیمت سوخت آزاد لحاظ شود رقمی معادل 25 میلیون و 200 هزار ریال را شامل خواهد شد.

ابراهیمی افزود: این برآورد براساس کارکرد تراکتورهای ITM285 با متوسط یک هزار و 200 ساعت کار در طول یک سال در مقایسه با تراکتورهای رومانی صورت گرفته است.

ابوالفتح ابراهیمی با اشاره به اینکه تمامی تراکتورهای تولیدی در تراکتورسازی ایران ویژگی مصرف سوخت پایین را دارا هستند گفت: علاوه بر مصرف سوخت پایین، کاهش آلایندگی قابل توجه، توان و گشتاوری بالا، افت پایین و نامحسوس گشتاور و توان در مناطق مرتفع از دیگر مزیتهای تولیدات داخلی است.

وی در ادامه تصریح کرد: استراتژی بهبود مستمر سوخت همواره در واحد تحقیقات و توسعه تراکتورسازی ایران مهمترین اولویت کاری بوده به طوری که موتور توربوشارژ در حال حاضر در موتورسازان تراکتورسازی تولید و در شرکت ساخت تراکتور این مجموعه بر روی تولیدات قرارمی گیرد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تولید داخلی تراکتورهایی را که زمانی برای تامین آن نیازمند کشورهای انگلستان و رومانی بودیم، باعث افتخار برای مجموعه، محققان و کارگران تراکتورسازی ایران دانست و گفت: پیشرفت، نوآوری و به روز بودن تکنولوژی تراکتورهای تولیدی در این مجموعه در حدی است که امروزه کشور رومانی که زمانی ما صرفا مونتاژکار تولیدات آن در ایران بودیم تقاضای راه اندازی خط تولید تراکتورسازی ایران را در آن کشور دارد.

وی از رایزنی بسیاری از برندهای معروف تولیدی در خارج از کشور برای استفاده از آرم آنها بر روی تولیدات تراکتورسازی ایران خبر داد و گفت: با وجود پیشنهادات وسوسه انگیز این شرکتها، تراکتورسازی ایران همچنان با برنده خود در تمامی بازارهای جهانی حضور داشته و خواهد داشت و این امر نیازمند همکاری و همراهی تمامی مسئولین استانی و کشوری است.

ابراهیمی خواستار هوشیاری و آگاهی کشاورزان در بحث انتخاب تراکتورهای وارداتی شد و گفت: نبود خدمات پس از فروش این محصولات، عدم دسترسی کشاورز به قطعات یدکی آن، عدم تناسب کارآیی آن با زمینهای کشاورزی ایران و مهمتر از همه کیفت پایین این محصولات باید ملاک انتخاب کشاورزان باشد.