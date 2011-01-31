کارگاه آموزشی ویژه نابینایان و کم بینایان در ارومیه برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اولین ورک شاپ ویژه نابینایان و کم بینایان با هدف ایجاد انگیزه و اعتلای قابلیت معلولان و آموزش تعدادی از مربیان با هدف تربیت افراد معلول جسمی از 15 تا 22بهمن ماه سالجاری از ساعت 9 تا 12 ظهر به مدت سه ساعت آموزشی در روز، با حضور استاد هاشم بدری صاحب سبک بدریسم جانباز 35 درصد در مجتمع فرهنگی وهنری ارومیه برگزار می شود .

آموزش نقاشی با کاردک برای 10 نفر از هنرمندان از جمله بخشهای جنبی این دوره آموزشی بوده که 40 اثر از هنرمندان نابینا و از آثار استاد بدری نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.