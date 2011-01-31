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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

کارگاه آموزشی ویژه نابینایان و کم بینایان در ارومیه برپا می شود

کارگاه آموزشی ویژه نابینایان و کم بینایان در ارومیه برپا می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: اولین ورک شاپ ویژه نابینایان و کم بینایان به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اولین ورک شاپ ویژه نابینایان و کم بینایان با هدف ایجاد انگیزه و اعتلای قابلیت معلولان و آموزش تعدادی از مربیان با هدف تربیت افراد معلول جسمی از 15 تا 22بهمن ماه سالجاری از ساعت 9 تا 12 ظهر به مدت سه ساعت آموزشی در روز، با حضور استاد هاشم بدری صاحب سبک بدریسم جانباز 35 درصد در مجتمع فرهنگی وهنری ارومیه برگزار می شود.

آموزش نقاشی با کاردک برای 10 نفر از هنرمندان از جمله بخشهای جنبی این دوره آموزشی بوده که 40 اثر از هنرمندان نابینا و از آثار استاد بدری نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 1243304

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