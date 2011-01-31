محققان ایرانی به فناوری ساخت دستگاه لقاح مصنوعی دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی سیدمهدی رضاعی موفق شدند با استفاده از ایجاد حس حرکت در مقیاس میکروسکوپی و کنترل از راه دور علاوه بر افزایش موفقیت در مرحله نخست، احتمال کاشت موفقیت آمیز جنین در رحم مادر را نیز به علت جلوگیری از تغییر شکل سلول در هنگام بارورسازی بالا ببرند.

سید مهدی رضاعی - رئیس پژوهشکده فناوری‌های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سابقه این طرح تحقیقاتی گفت: این برای اولین‌بار در دنیا بود که ما موفق شدیم عملیات تزریق داخل سلولی را با "پس خوراند" (فیدبک) نیرو در مرحله نیمه صنعتی انجام دهیم این در حالی است که در دیگر مراکز تحقیقاتی دنیا، این فرآیند هنوز وارد مرحله نیمه صنعتی نشده است.

وی افزود: خوشبختانه طرح "سینا 101" هم اکنون در مرحله نیمه صنعتی به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال پیشرفت و قرار است 3 دستگاه برای مراکز ناباروری این دانشگاه ساخته شده و پس از کارآزمایی ساخت دستگاه وارد مرحله صنعتی شود.

رضاعی مهمترین بخش این دستگاه را احساس برخورد سوزن با سلول در دست کاربر ذکر کرد و گفت: ما نیروی برخورد را که بسیار جزئی (چند میلی نیوتن) است بزرگ‌نمایی می‌کنیم (در حد چند نیوتن) به این ترتیب کاربر می‌تواند کاملا لحظه برخورد سوزن با جدار تخمک را احساس می‌کند و می‌تواند کنترل بیشتری داشته باشد.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: آزمایش‌های انجام شده روی خاویار ماهی بسیار موفقیت‌آمیز بوده است و ما امیدواریم با کمک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به کار گیری سینا 101 در 3 مرکز ناباروری، میزان موفقیت عملیات IVF را افزایش دهیم.