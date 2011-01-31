کودکان خیابانی گرگان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ناصر گرزین ظهر دوشنبه در نشست این کمیسیون تصریح کرد: پس از بحث و بررسی اعضاء پیرامون شناسایی و آمارگیری متکدیان و کودکان کار و خیابان شهر گرگان مقرر شد شهرداری گزارش کاملی را در این خصوص به همراه پیشنهادات و مشکلات به شورا ارسال کند تا ضمن بررسی در دفتر تحقیق و پژوهش هماهنگی لازم نیز با سازمان های مرتبط به عمل آید.

وی در پایان یادآور شد: همچنین مقرر شد با یک سازمان مردم نهاد برای انجام کارهای پژوهشی طرح ساماندهی متکدیان و کودکان کار و خیابان با پشتیبانی نیروی انتظامی و شورای شهر هماهنگی های لازم به عمل آید.

گرزین بیان داشت: در یکصدمین جلسه دفتر تحقیق و پژوهش شورای اسلامی گرگان شرایط پیش توافق نحوه مشارکت شهرداری در تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان در گرگان بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر گرگان اظهار داشت: در این جلسه که با حضور مدیر شرکت نوین پارسیان در دفتر تحقیق پژوهش گرگان برگزار شد، کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای شهر گرگان با بیان این مطلب که مقرر شد طی برگزاری نشست مشترک شهرداری با مدیریت شرکت نوین پارسیان بررسی ها و کارشناسی های لازم در این خصوص انجام شود، اظهار داشت: مجتمع آموزش عالی نوین پارسیان در بخش خصوصی شروع به تدوین و طراحی دوره‌های آموزشی فنی و مهندسی و مدیریتی کرده و با جذب اساتید باتجربه، مرکز آموزش موفقی در ارائه خدمات به مهندسین و مدیران شرکت‌های داخلی راه‌اندازی کند.