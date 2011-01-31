به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید محمد ناظم الشریعه ظهر دوشنبه در حاشیه تمرینات تیم گیتی‌پسند در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بررسی کادر فنی و مدیریت باشگاه نشان داد در دیدار برابر گسترش فولاد، بازیکنان ما تیم حریف را دست کم گرفته بودند تا در نتیجه کار سختی برای رسیدن به قهرمانی داشته باشیم به همین دلیل تصمیم داریم در دیدار برابر راه ساری از شیوه جدیدی استفاده کنیم.

وی افزود: هنوز لیگ به پایان نرسیده و بازیکنان گیتی پسند همقسم شده اند تا آخرین دقیقه برای قهرمانی بجنگند حتی در صورت دست نیافتن به کاپ قهرمانی به دنبال کسب رده دومی خواهیم بود که برای تیمی که در نخستین سال حضور خود قرار دارد اتفاق مبارکی خواهد بود.

مدیر فنی گیتی پسند با بیان اینکه تمرینات تیم هم اکنون با جدیت تمام در حال انجام است، افزود: در تمرینات اخیر تیم بازیکنان با تمام تلاش تمرین می کنند و از قهرمانی نا امید نشده اند و حقیقت این است که باشگاه به بهترین نحو ممکن به وظیفه خود عمل کرده و این بار نوبت ماست جواب زحمات باشگاه را بدهیم.

ناظم الشریعه درباره شناخت خود از تیم راه ساری نیز گفت: ترجیح می دهم فعلا تنها به مشکلات تیم خود فکر کنم چراکه معتقدم با برطرف کردن نقاط ضعف خودمان، دیگر نیازی به شناخت تیمهای حریف نیست.

وی هدف تیم گیتی پسند را در سه دیدار باقیمانده لیگ، کسب هر 9 امتیاز ممکن دانست و افزود: بازیهای باقیمانده لیگ چندان هم آسان نیست و نباید فکر کنیم در هر سه بازی به راحتی می توانیم پیروز شویم شاید سرنوشت قهرمانی در همین سه بازی رقم بخورد و به همین دلیل باید از جان مایه بگذاریم.