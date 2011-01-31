به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که منطبق بر محورها و اولویت‌های پژوهشی اعلام شده باشند، حمایت می‌کند و به این منظور آئین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان تدوین شده است.

جداول محورهای مورد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه‌های مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مطالعات دینی و اعتقادی و مطالعات جهان اسلام و بین‌الملل در پی می‌آیند.

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

ردیف اولویت 1 الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش عالی 2 آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی فضاهای علمی و دانشگاهی 3 راهکارهای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی 4 پایش وضعیت سنجی فرهنگی اجتماعی و دینی محیط‌های دانشگاهی و خوابگاهی 5 سنجش نگرش اجتماعی، دینی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه‌ها 6 مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، داروهای روان‌گردان و... در محیط‌های دانشگاهی (سبب‌‌شناسی، شیوع‌شناسی و...) 7 نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی 8 سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی در حوزه آموزش عالی 9 آینده‌پژوهشی فرهنگی و اجتماعی حوزه آموزش عالی کشور 10 دانشگاه اسلامی؛ مفاهیم، راهبردها و راهکارها 11 اخلاق علم، پژوهش و فناوری 12 بومی‌سازی علم (مفاهیم، امکانات و رویکردها) 13 کارآفرینی فرهنگی 14 علوم انسانی اسلامی در دانشگاه‌ها (مفاهیم، امکانات و رویکردها) 15 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی رسانه نوین (فضای مجازی، تلفن همراه و ماهواره و...) در حوزه آموزش عالی کشور 16 تفریح و اوقات فراغت در دانشگاه‌ها (آسیب‌شناسی، وضعیت سنجی و برنامه‌ریزی) 17 بررسی مؤلفه‌های هویت ایرانی‌‌-اسلامی 18 تأثیر بومی‌گزینی بر هویت و امنیت ملی 19 فضای مجازی و هویت ملی با تأکید بر جامعه دانشگاهی 20 بررسی نقش اقوام ایرانی در تقویت و تحکیم هویت ایرانی‌-اسلامی 21 نقش نظام آموزش عالی در تقویت و تحکیم هویت ملی 22 بررسی مسائل قومی-مذهبی دانشجویی در دانشگاه‌های کشور 23 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی بومی گزینی در دانشگاه‌های کشور 24 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی خصوصی‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی 25 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی تحولات اقتصادی کشور (خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و....) در حوزه آموزش عالی کشور 26 بررسی تأثیر تعامل «خانواده و دانشگاه» بر شاخص‌های تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات زنان و خانواده

ردیف اولویت 1 نقش آموزش عالی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 2 فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها (آسیب‌شناسی، پایش و راهکارهای ارتقا) 3 توانمندسازی و ارتقاء‌ مهارت‌های زندگی یا شغلی دختران و زنان دانشگاهی (وضعیت سنجی، بررسی تأثیر آموزش عالی و...) 4 وضعیت علمی زنان دانشگاهی در دهه‌های اخیر (مطالعه، جایگاه در پیشرفت علمی و اجتماعی، راهکارهای ارتقا) 5 آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی دختران دانشجو (شناسایی، تحلیل، برنامه‌ریزی، پایش) 6 بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌های دختران (فرصت‌ها، چالش‌ها و سیاستگذاری) 7 سنجش نگرش دانشجویان دختر نسبت به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی زنان جامعه 8 بررسی راهکارهای مناسب جهت تسهیل و ترغیب به ازدواج‌های دانشجویی 9 سن ازدواج در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (وضعیت سنجی، تحلیل، آسیب‌ها و علل، ارائه راهکارها) 10 فرهنگ ازدواج و ترویج ازدواج آسان (مبانی و رویکردهای جامعه‌شناختی و روانشناختی) 11 معرفی زنان تأثیرگذار در تمدن ایرانی‌-اسلامی

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات دینی و اعتقادی

ردیف اولویت 1 نقش نظام آموزش عالی در نهادینه کردن ارزش‌های دینی و تربیت عالم ملکوتی 2 تدوین الگوی زندگی سالم و اخلاقی از منابع دینی مانند قرآن و نهج‌البلاغه با تأکید بر جامعه دانشگاهی 3 عالم ملکوتی (مفاهیم، شاخص‌ها و روش‌های تحقق) 4 روش‌های تسهیل دینداری در جامعه دانشگاهی 5 تبیین فرهنگ و معارف رضوی و بررسی راهکارهای پیاده‌سازی آن در جامعه دانشگاهی 6 بررسی و ارتقای فرهنگ نماز و مراسم عبادی در جامعه دانشگاهی 7 بررسی تطبیقی شیوه‌های ترویج فرهنگ نماز در کشورهای اسلامی 8 کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج فرهنگ نماز 9 بررسی نحله‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب در محیط‌های دانشگاهی (سنخ‌شناسی، وضعیت‌سنجی و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و....) 10 بررسی جریان‌های مذهبی تندرو و سلفی‌گرا در دانشگاه‌های کشور 11 سنجش نگرش دانشجویان نسبت به دفاع مقدس، ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر ارزش‌های اسلامی 12 بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های شاهد و ایثارگر در محیط‌های دانشگاهی 13 معنویت و عرفان در دنیای مدرن (زمینه‌ها، علل گرایش، فرصت‌ها و تهدیدها)

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات جهان اسلام و بین‌الملل ردیف اولویت 1 بررسی وضعیت و چالش‌های فرهنگی دانشگاه‌های جهان اسلام 2 نمودهای علمی و دانشگاهی اسلام هراسی در غرب (آثار، پیامدها، راهکارهای مقابله و....) 3 چالش‌ها و فرصت‌های تعامل علمی و دانشگاهی جهان اسلام و غرب 4 بررسی نقش جوامع دانشگاهی در ترویج یا کاهش چالش‌های تمدنی‌-فرهنگی جهان اسلام و غرب 5 مطالعه تطبیقی اسلامی سازی محیط دانشگاهی در کشورهای جهان اسلام 6 نقش دانشگاه در تحکیم وحدت اسلامی 7 نقش دانشگاه‌ها در تبیین و دفاع از فلسطین و آرمان‌های آن 8 بررسی روند و جریان‌های اسلامی در جهان اسلام 9 مقاومت اسلامی در جهان معاصر 10 تشکل‌ها و جنبش‌های دانشجویی اسلام‌گرا در دانشگاه‌های جهان

علی آدمی - مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین آئین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان خبر داد و گفت: راهبرد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با اولویت‌های پژوهشی دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی پیگیری می‌شود و در این راستا آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی تهیه و تدوین شده است.