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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

وزارت علوم اعلام کرد:

محورهای اولویت‌دار پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی

محورهای اولویت‌دار پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی

اولویت‌های پژوهشی پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه های مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مطالعات دینی و اعتقادی و مطالعات جهان اسلام و بین‌الملل از سوی دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی وزارت علوم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که منطبق بر محورها و اولویت‌های پژوهشی اعلام شده باشند، حمایت می‌کند و به این منظور آئین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان تدوین شده است.

جداول محورهای مورد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه‌های مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مطالعات دینی و اعتقادی و مطالعات جهان اسلام و بین‌الملل در پی می‌آیند.

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

 
ردیف اولویت
1 الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش عالی
2 آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی فضاهای علمی و دانشگاهی
3 راهکارهای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی
4 پایش وضعیت سنجی فرهنگی اجتماعی و دینی محیط‌های دانشگاهی و خوابگاهی
5 سنجش نگرش اجتماعی، دینی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه‌ها
6 مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، داروهای روان‌گردان و... در محیط‌های دانشگاهی (سبب‌‌شناسی، شیوع‌شناسی و...)
7 نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی
8 سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی در حوزه آموزش عالی
9 آینده‌پژوهشی فرهنگی و اجتماعی حوزه آموزش عالی کشور
10 دانشگاه اسلامی؛ مفاهیم، راهبردها و راهکارها
11 اخلاق علم، پژوهش و فناوری
12 بومی‌سازی علم (مفاهیم، امکانات و رویکردها)
13 کارآفرینی فرهنگی
14 علوم انسانی اسلامی در دانشگاه‌ها (مفاهیم، امکانات و رویکردها)
15 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی رسانه نوین (فضای مجازی، تلفن همراه و ماهواره و...) در حوزه آموزش عالی کشور
16 تفریح و اوقات فراغت در دانشگاه‌ها (آسیب‌شناسی، وضعیت سنجی و برنامه‌ریزی)
17 بررسی مؤلفه‌های هویت ایرانی‌‌-اسلامی
18 تأثیر بومی‌گزینی بر هویت و امنیت ملی
19 فضای مجازی و هویت ملی با تأکید بر جامعه دانشگاهی
20 بررسی نقش اقوام ایرانی در تقویت و تحکیم هویت ایرانی‌-اسلامی
21 نقش نظام آموزش عالی در تقویت و تحکیم هویت ملی
22 بررسی مسائل قومی-مذهبی دانشجویی در دانشگاه‌های کشور
23 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی بومی گزینی در دانشگاه‌های کشور
24 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی خصوصی‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی
25 فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی تحولات اقتصادی کشور (خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و....) در حوزه آموزش عالی کشور
26 بررسی تأثیر تعامل «خانواده و دانشگاه» بر شاخص‌های تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

 

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات زنان و خانواده

 

 
ردیف اولویت
1 نقش آموزش عالی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
2 فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها (آسیب‌شناسی، پایش و راهکارهای ارتقا)
3 توانمندسازی و ارتقاء‌ مهارت‌های زندگی یا شغلی دختران و زنان دانشگاهی (وضعیت سنجی، بررسی تأثیر آموزش عالی و...)
4 وضعیت علمی زنان دانشگاهی در دهه‌های اخیر (مطالعه، جایگاه در پیشرفت علمی و اجتماعی، راهکارهای ارتقا)
5 آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی دختران دانشجو (شناسایی، تحلیل، برنامه‌ریزی، پایش)
6 بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌های دختران (فرصت‌ها، چالش‌ها و سیاستگذاری)
7 سنجش نگرش دانشجویان دختر نسبت به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی زنان جامعه
8 بررسی راهکارهای مناسب جهت تسهیل و ترغیب به ازدواج‌های دانشجویی
9 سن ازدواج در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (وضعیت سنجی، تحلیل، آسیب‌ها و علل، ارائه راهکارها)
10 فرهنگ ازدواج و ترویج ازدواج آسان (مبانی و رویکردهای جامعه‌شناختی و روانشناختی)
11 معرفی زنان تأثیرگذار در تمدن ایرانی‌-اسلامی

 

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات دینی و اعتقادی

 
ردیف اولویت
1 نقش نظام آموزش عالی در نهادینه کردن ارزش‌های دینی و تربیت عالم ملکوتی
2 تدوین الگوی زندگی سالم و اخلاقی از منابع دینی مانند قرآن و نهج‌البلاغه با تأکید بر جامعه دانشگاهی
3 عالم ملکوتی (مفاهیم، شاخص‌ها و روش‌های تحقق)
4 روش‌های تسهیل دینداری در جامعه دانشگاهی 
5 تبیین فرهنگ و معارف رضوی و بررسی راهکارهای پیاده‌سازی آن در جامعه دانشگاهی
6 بررسی و ارتقای فرهنگ نماز و مراسم عبادی در جامعه دانشگاهی 
7 بررسی تطبیقی شیوه‌های ترویج فرهنگ نماز در کشورهای اسلامی  
8 کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج فرهنگ نماز
9 بررسی نحله‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب در محیط‌های دانشگاهی (سنخ‌شناسی، وضعیت‌سنجی و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و....) 
10 بررسی جریان‌های مذهبی تندرو و سلفی‌گرا در دانشگاه‌های کشور
11 سنجش نگرش دانشجویان نسبت به دفاع مقدس، ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر ارزش‌های اسلامی  
12 بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های شاهد و ایثارگر در محیط‌های دانشگاهی 
13 معنویت و عرفان در دنیای مدرن (زمینه‌ها، علل گرایش، فرصت‌ها و تهدیدها)
 
 

اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات جهان اسلام و بین‌الملل

 
ردیف اولویت
1 بررسی وضعیت و چالش‌های فرهنگی دانشگاه‌های جهان اسلام
2 نمودهای علمی و دانشگاهی اسلام هراسی در غرب (آثار، پیامدها، راهکارهای مقابله و....)
3 چالش‌ها و فرصت‌های تعامل علمی و دانشگاهی جهان اسلام و غرب
4 بررسی نقش جوامع دانشگاهی در ترویج یا کاهش چالش‌های تمدنی‌-فرهنگی جهان اسلام و غرب
5 مطالعه تطبیقی اسلامی سازی محیط دانشگاهی در کشورهای جهان اسلام
6 نقش دانشگاه در تحکیم وحدت اسلامی
7 نقش دانشگاه‌ها در تبیین و دفاع از فلسطین و آرمان‌های آن
8 بررسی روند و جریان‌های اسلامی در جهان اسلام
9 مقاومت اسلامی در جهان معاصر
10 تشکل‌ها و جنبش‌های دانشجویی اسلام‌گرا در دانشگاه‌های جهان
 
علی آدمی - مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین آئین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان خبر داد و گفت: راهبرد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با اولویت‌های پژوهشی دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی پیگیری می‌شود و در این راستا آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی تهیه و تدوین شده است.
 
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌ اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه کلیه دانشجویانی که در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند، می‌توانند از تسهیلات این آئین‌نامه برخوردار شوند، گفت: موضوع پایان‌نامه باید منطبق با اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی دفتر مطالعات فرهنگی و دارای ماهیت کاربردی، راهبردی و برنامه‌ریزی‌ باشد و قابلیت تبدیل به کتاب مورد حمایت ویژه‌ این دفتر را داشته باشد.
 
وی با بیان اینکه پایان‌نامه‌ای مورد حمایت قرار می‌گیرد که هنوز وارد مرحله اجرایی نشده باشد و یا حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب یا دفاع از آن‌ در مراجع ذیربط در دانشگاه نگذشته باشد، خاطرنشان کرد: سقف حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط شورا تعیین و به عنوان پیوست آئین‌نامه به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
 
آدمی با اشاره به مراحل پذیرش پایان‌نامه دانشجویی نیز گفت: دانشجو باید پیشنهادنامه پایان‌نامه را به همراه تاییدیه تصویب آن در دانشگاه مربوطه و تکمیل برگ درخواست حمایت از پایان‌نامه برای شورای پژوهش این دفتر ارسال کند و پس از بررسی اولیه موضوع پایان‌نامه در صورت انطباق با اولویت‌های اعلام شده وصول آن به دانشجو اعلام می‌شود.
کد مطلب 1243314

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