به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پایاننامههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که منطبق بر محورها و اولویتهای پژوهشی اعلام شده باشند، حمایت میکند و به این منظور آئیننامه حمایت از پایاننامههای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان تدوین شده است.
جداول محورهای مورد حمایت از پایاننامههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینههای مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مطالعات دینی و اعتقادی و مطالعات جهان اسلام و بینالملل در پی میآیند.
اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی
|ردیف
|اولویت
|1
|الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش عالی
|2
|آسیبشناسی فرهنگی و اجتماعی فضاهای علمی و دانشگاهی
|3
|راهکارهای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی
|4
|پایش وضعیت سنجی فرهنگی اجتماعی و دینی محیطهای دانشگاهی و خوابگاهی
|5
|سنجش نگرش اجتماعی، دینی، سیاسی و فرهنگی دانشگاهها
|6
|مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، داروهای روانگردان و... در محیطهای دانشگاهی (سببشناسی، شیوعشناسی و...)
|7
|نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی
|8
|سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی در حوزه آموزش عالی
|9
|آیندهپژوهشی فرهنگی و اجتماعی حوزه آموزش عالی کشور
|10
|دانشگاه اسلامی؛ مفاهیم، راهبردها و راهکارها
|11
|اخلاق علم، پژوهش و فناوری
|12
|بومیسازی علم (مفاهیم، امکانات و رویکردها)
|13
|کارآفرینی فرهنگی
|14
|علوم انسانی اسلامی در دانشگاهها (مفاهیم، امکانات و رویکردها)
|15
|فرصتها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی رسانه نوین (فضای مجازی، تلفن همراه و ماهواره و...) در حوزه آموزش عالی کشور
|16
|تفریح و اوقات فراغت در دانشگاهها (آسیبشناسی، وضعیت سنجی و برنامهریزی)
|17
|بررسی مؤلفههای هویت ایرانی-اسلامی
|18
|تأثیر بومیگزینی بر هویت و امنیت ملی
|19
|فضای مجازی و هویت ملی با تأکید بر جامعه دانشگاهی
|20
|بررسی نقش اقوام ایرانی در تقویت و تحکیم هویت ایرانی-اسلامی
|21
|نقش نظام آموزش عالی در تقویت و تحکیم هویت ملی
|22
|بررسی مسائل قومی-مذهبی دانشجویی در دانشگاههای کشور
|23
|فرصتها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی بومی گزینی در دانشگاههای کشور
|24
|فرصتها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی خصوصیسازی خوابگاههای دانشجویی
|25
|فرصتها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی تحولات اقتصادی کشور (خصوصیسازی، هدفمندی یارانهها و....) در حوزه آموزش عالی کشور
|26
|بررسی تأثیر تعامل «خانواده و دانشگاه» بر شاخصهای تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات زنان و خانواده
|ردیف
|اولویت
|1
|نقش آموزش عالی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
|2
|فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها (آسیبشناسی، پایش و راهکارهای ارتقا)
|3
|توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای زندگی یا شغلی دختران و زنان دانشگاهی (وضعیت سنجی، بررسی تأثیر آموزش عالی و...)
|4
|وضعیت علمی زنان دانشگاهی در دهههای اخیر (مطالعه، جایگاه در پیشرفت علمی و اجتماعی، راهکارهای ارتقا)
|5
|آسیبهای فرهنگی و اجتماعی دختران دانشجو (شناسایی، تحلیل، برنامهریزی، پایش)
|6
|بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاههای دختران (فرصتها، چالشها و سیاستگذاری)
|7
|سنجش نگرش دانشجویان دختر نسبت به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی زنان جامعه
|8
|بررسی راهکارهای مناسب جهت تسهیل و ترغیب به ازدواجهای دانشجویی
|9
|سن ازدواج در میان دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی (وضعیت سنجی، تحلیل، آسیبها و علل، ارائه راهکارها)
|10
|فرهنگ ازدواج و ترویج ازدواج آسان (مبانی و رویکردهای جامعهشناختی و روانشناختی)
|11
|معرفی زنان تأثیرگذار در تمدن ایرانی-اسلامی
اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات دینی و اعتقادی
|ردیف
|اولویت
|1
|نقش نظام آموزش عالی در نهادینه کردن ارزشهای دینی و تربیت عالم ملکوتی
|2
|تدوین الگوی زندگی سالم و اخلاقی از منابع دینی مانند قرآن و نهجالبلاغه با تأکید بر جامعه دانشگاهی
|3
|عالم ملکوتی (مفاهیم، شاخصها و روشهای تحقق)
|4
|روشهای تسهیل دینداری در جامعه دانشگاهی
|5
|تبیین فرهنگ و معارف رضوی و بررسی راهکارهای پیادهسازی آن در جامعه دانشگاهی
|6
|بررسی و ارتقای فرهنگ نماز و مراسم عبادی در جامعه دانشگاهی
|7
|بررسی تطبیقی شیوههای ترویج فرهنگ نماز در کشورهای اسلامی
|8
|کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج فرهنگ نماز
|9
|بررسی نحلههای انحرافی و عرفانهای کاذب در محیطهای دانشگاهی (سنخشناسی، وضعیتسنجی و زمینههای فرهنگی و اجتماعی و....)
|10
|بررسی جریانهای مذهبی تندرو و سلفیگرا در دانشگاههای کشور
|11
|سنجش نگرش دانشجویان نسبت به دفاع مقدس، ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر ارزشهای اسلامی
|12
|بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی خانوادههای شاهد و ایثارگر در محیطهای دانشگاهی
|13
|معنویت و عرفان در دنیای مدرن (زمینهها، علل گرایش، فرصتها و تهدیدها)
اولویت های پژوهشی حوزه مطالعات جهان اسلام و بینالملل
|ردیف
|اولویت
|1
|بررسی وضعیت و چالشهای فرهنگی دانشگاههای جهان اسلام
|2
|نمودهای علمی و دانشگاهی اسلام هراسی در غرب (آثار، پیامدها، راهکارهای مقابله و....)
|3
|چالشها و فرصتهای تعامل علمی و دانشگاهی جهان اسلام و غرب
|4
|بررسی نقش جوامع دانشگاهی در ترویج یا کاهش چالشهای تمدنی-فرهنگی جهان اسلام و غرب
|5
|مطالعه تطبیقی اسلامی سازی محیط دانشگاهی در کشورهای جهان اسلام
|6
|نقش دانشگاه در تحکیم وحدت اسلامی
|7
|نقش دانشگاهها در تبیین و دفاع از فلسطین و آرمانهای آن
|8
|بررسی روند و جریانهای اسلامی در جهان اسلام
|9
|مقاومت اسلامی در جهان معاصر
|10
|تشکلها و جنبشهای دانشجویی اسلامگرا در دانشگاههای جهان
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