"مناسک" صدرنشین جدول فروش آخر هفته امریکای شمالی شد

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در روزهای شنبه و یکشنبه بارش برف و کولاک قطع شد و با توجه به تعطیلی مسابقه فینال لیگ فوتبال آمریکایی میزان فروش فیلمها تا حدودی بهتر از یک هفته اخیر به نظر میرسد.
فیلم ترسناک "مناسک" که آنتونی هاپکینز را در نقش اول خود دارد در نخستین هفته اکران صدر نشین جدول فروش هفتگی سینماهای آمریکای شمالی شد. رتبه دوم در اختیار فیلم "بدون سیم" قرار دارد. این فیلم که ناتالی پورتمن نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن در آن نقش آفرینی میکند هفته گذشته 7/13 میلیون دلار فروش داشت.
فیلم "مکانیک" با 5/11 میلیون دلار فروش در جایگاه سوم جدول فروش هفتگی ایستاد. نزدیکترین رقیب این فیلم ، "زنبور سبز" است که با 35 درصد افت فروش نسبت به هفته گذشته و 5/11 میلیون دلار فروش در رتبه چهارم ایستاده است.
این در حالی است که فیلم "سخنرانی پادشاه" که در 12 رشته نامزد جایزه اسکار شده با افزایش فروشی 41 درصدی نسبت به هفته گذشته و 1/11 میلیون دلارفروش رتبه پنجم را در اختیار دارد.
فیلم ترسناک "مناسک" با فروش 15 میلیون دلاری در 2985 سالن سینما صدرنشین جدول فروش هفتگی شد.
به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در روزهای شنبه و یکشنبه بارش برف و کولاک قطع شد و با توجه به تعطیلی مسابقه فینال لیگ فوتبال آمریکایی میزان فروش فیلمها تا حدودی بهتر از یک هفته اخیر به نظر میرسد.
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