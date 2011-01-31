باغبانباشی در دیدار منتخب اصفهان و برزیل از فوتسال خداحافظی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این بازیکن با سابقه فوتبال اصفهان با پیشنهاد برخی پیشکسوتان و حمایت رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان در بازی منتخب اصفهان و تیم ملی برزیل که اوایل اسفند ماه برگزار می‌شود برای همیشه از دنیای بازی در فوتسال خداحافظی خواهد کرد.

احمد باغبانباشی که سابقه حضور در تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن را دارد چند سالی است با حضور تیم فوتسال اصفهان در لیگ برتر کشور در این تیم حضور داشته و تا اوایل همین فصل در تیم فولاد ماهان بازی می کرد.

باغبانباشی به دلیل مصدومیت جای خود را به کایو بازیکن برزیلی فولاد ماهان داد و از همان زمان به کادر فنی تیم ماهان افزوده شد.

تیم منتخب اصفهان قرار است از بازیکنان تیم های فولاد ماهان، گیتی پسند و فیروز صفه، به سرمربیگری علیرضا افضل تشکیل و روز چهارم اسفند برابر قهرمان جهان یعنی تیم ملی برزیل قرار بگیرد.