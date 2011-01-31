لباس پرستاران ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزا‌بیگی روز دوشنبه در همایش سراسری دستاوردهای پرستاری جمهوری اسلامی ایران در سالن همایشهای رازی اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 100 دانشکده پرستاری و 160 هزار پرستار در کشور وجود دارد و سالانه 7 هزار نفر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری در کشور فارغ التحصیل می شوند.

وی گفت: چارتهای سازمانی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی از 15 سال قبل تاکنون به روز نشده و در حال حاضر استاندارد مشخصی از میزان پرستاران نداریم.

میرزا‌بیگی با اشاره به قانون تعرفه‌ گذاری خدمات پرستاری که شامل 525 نوع خدمت است، افزود: هر هفته 30 مورد آن را با سازمان استاندارد ثبت‌ ملی می‌کنیم تا بتوانیم بر اساس آن نظام وقف مزدی را به عملکرد محوری تبدیل کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران ادامه داد: بخش عمده‌ای از خدمات را می‌توان از راههایی غیر از دولت مانند خرید خدمت انجام داد و نیازی نیست هر ساله به دنبال استخدام دولتی باشیم.

به گفته وی، اجرای آزمایشی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ثبت ‌ملی استاندارد خدمات پرستاری، طرح ساماندهی لباس پرستاران، استاندارد‌سازی نیرو‌های انسانی پرستاری و... از مهمترین برنامه‌های جامعه پرستاری در آستانه دهه فجر است.