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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

با آغاز دهه فجر/

نگارخانه کمال الملک نیشابور میزبان تصویر انقلاب شد

نگارخانه کمال الملک نیشابور میزبان تصویر انقلاب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست انجمن سینمای جوان نیشابور گفت: همزمان با فرارسیدن دهه فجر نگارخانه کمال الملک نیشابور میزبان نمایشگاه عکس تصویر انقلاب شد.

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهارداشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نشأت گرفته از قیام عاشورا است و همزمانی دهه آخر ماه صفر با شروع سی و دومین بهار انقلاب معنویتی دو چندان را به این ایام الله بخشیده که نگاه هنرمندان عکاسان و تصویرگران را به خود جلب کرده است.

وی گفت: نمایشگاه عکس تصویر انقلاب شامل 40 اثر عکاسی بصورت سیاه و سفید از عکاسان مطرح کشور در ابعاد 50 در 70 در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

محروقی افزود: نمایشگاه عکس تصویر انقلاب به موضوعات مختلف انقلاب اسلامی پرداخته است که دیدن آن برای عموم بخصوص نسل سوم انقلاب بسیار جالب است.

نمایشگاه عکس تصویر انقلاب از 10 الی 15 بهمن، از ساعت 8 الی 12 صبح و 16الی 20 بعداز ظهر در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1243319

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