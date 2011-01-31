نگارخانه کمال الملک نیشابور میزبان تصویر انقلاب شد

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهارداشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نشأت گرفته از قیام عاشورا است و همزمانی دهه آخر ماه صفر با شروع سی و دومین بهار انقلاب معنویتی دو چندان را به این ایام الله بخشیده که نگاه هنرمندان عکاسان و تصویرگران را به خود جلب کرده است.

وی گفت: نمایشگاه عکس تصویر انقلاب شامل 40 اثر عکاسی بصورت سیاه و سفید از عکاسان مطرح کشور در ابعاد 50 در 70 در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

محروقی افزود: نمایشگاه عکس تصویر انقلاب به موضوعات مختلف انقلاب اسلامی پرداخته است که دیدن آن برای عموم بخصوص نسل سوم انقلاب بسیار جالب است.