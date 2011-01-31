خراسان جنوبی نیازمند احداث بخش سوختگی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مصطفی احمدی صبح دوشنبه در دوازدهمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل گستردگی استان، کیفیت نامطلوب این بخش و ایجاد عفونتهای ناشی از سوختگیها، اولویت اول کاری این دانشگاه در راستای احداث و تجهیز بخش سوختگی است .

وی اضافه کرد: به دلیل ایجاد عفونت های ناشی از سوختگی و به لحاظ نزدیک شدن به استانداردهای بهداشتی باید بخش سوختگی مجزای از سایر بخشها بوده و کاملا مجهز باشد .

احمدی با بیان اینکه بخش سوختگی بیمارستان یکی از بخش های نیازمند مورد توجه است، عنوان کرد: در این راستا ساخت بخش جداگانه سوختگی در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند و با اعتبار 200 میلیون تومان برای بهسازی این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بحث اعزام بیماران سوختگی بسیار دشوار و در برخی مواقع انجام نشدنی بوده، که متاسفانه تبعات زیادی نیز به بار می آورد، افزود: با توجه به ریسک بالای عفونت در این بخش و پذیرش دشوار بیماران در بیمارستانهای مشهد، بهترین راهکار در این زمینه تامین اعتبار برای بخش سوختگی است.

احمدی از اختصاص 50 میلیون تومان برای بهسازی بخش سوختگی موجود خبر داد و تصریح کرد: ساخت بخش جدید سوختگی در این بیمارستان از جمله اهدافی است، که برای جلوگیری از بروز مشکلات عفونی بسیار ضروری است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان یادآور شد: در این راستا 400 میلیون تومان از وزارت خانه و حدود یک میلیارد تومان از استانداری در خواست کرده ایم که مقرر شده استانداری برای سال آینده 100 میلیون تومان برای راه اندازی بخش جدید سوختگی دانشگاه علوم پزشکی کمک کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به هفته مبارزه با سرطان از هشت الی 15 بهمن ماه، گفت: برخی از انواع سرطانهای شایع قابل پیشگیری است، که در این زمینه باید جهت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم اقدام کرد.

قاسم کریمی تغذیه نامناسب را یکی از عوامل بروز سرطانها دانست و افزود: در این راستا باید نوع رژیم غذایی در خانواده ها اصلاح و یا تغییر یابد.

وی استفاده از مواد شیمیایی و افزودنی و استفاده بیش از حد از گوشت قرمز در رژیم غذایی را از دیگر عوامل ایجاد سرطان برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه استفاده از سبزیجات در رژیم غذایی موجب کاهش بروز سرطان می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان بر اصل پیشگیری مقدم بر درمان تاکید کرد و یادآور شد: این بیماری ها گاهی به مدت طولانی حدود 20 سال برای بروز طول می کشد، که این زمان می تواند زمینه ای را برای پیشگیری و درمان مناسب ایجاد کند.