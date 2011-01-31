تبلیغات محیطی جشنواره تئاتر این دوره سطح کیفی بالا دارد

محمد حیدری درباره تبلیغات محیطی مد نظر برای بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تبلیغات جشنواره بیست و نهم در بخش‌های مختلف متنوع خواهد بود. با توجه به هماهنگی انجام شده با شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار است بین 60 تا 100 بیلبورد در سطح شهر تهران در ایام جشنواره داشته باشیم.



وی افزود: از 16 بهمن‌ماه هم در ایستگاه‌های اتوبوس و اتوبوس‌های شهری تهران پوستر و جدول جشنواره نصب می‌شود. قرار است در کلیه ایستگاه‌های مترو نیز تیزر و تبلیغات دیگر جشنواره پخش شوند.



حیدری با اشاره به متفاوت بودن تبلیغات محیطی در سطح سالن‌های جشنواره گفت: برای مجموعه تئاتر شهر هم تبلیغات محیطی جدیدی با رویکردی متفاوت طراحی شده که به نظر می‌آید جذابیت‌های خاصی را برای هنرمندان و مخاطبین داشته باشد.



مدیر سابق مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: تمام سعی و تلاش بر این است که زیبایی معماری تئاتر شهر حفظ شود و چیزی روی ستون‌ها و ساختمان نصب نمی‌شود. نورپردازی خاصی برای بنای تئاتر شهر طراحی شده که از 16 بهمن‌ماه این طراحی اجرا می‌شود.



حیدری ادامه داد: در محدوده تئاتر شهر از چهارراه ولیعصر تا فضای پشت مجموعه دیواری به ارتفاع دو متر نصب می‌شود که محدوده تئاتر شهر را از پیاده‌رو جدا کرده و تبلیغات جشنواره روی آن نصب می‌شود. نظرم این است که با هماهنگی‌هایی که انجام شده بتوانیم شرایط بهتری را در خصوص تبلیغات محیطی جشنواره در این دوره فراهم بیاوریم.