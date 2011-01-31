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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

حیدری در گفتگو با مهر:

تبلیغات محیطی جشنواره تئاتر این دوره سطح کیفی بالا دارد

تبلیغات محیطی جشنواره تئاتر این دوره سطح کیفی بالا دارد

دبیر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از انجام تبلیغات محیطی جشنواره در سطح کیفی بالا با رویکردی متفاوت خبر داد.

محمد حیدری درباره تبلیغات محیطی مد نظر برای بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تبلیغات جشنواره بیست و نهم در بخش‌های مختلف متنوع خواهد بود. با توجه به هماهنگی انجام شده با شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار است بین 60 تا 100 بیلبورد در سطح شهر تهران در ایام جشنواره داشته باشیم.

وی افزود: از 16 بهمن‌ماه هم در ایستگاه‌های اتوبوس و اتوبوس‌های شهری تهران پوستر و جدول جشنواره نصب می‌شود. قرار است در کلیه ایستگاه‌های مترو نیز تیزر و تبلیغات دیگر جشنواره پخش شوند.

حیدری با اشاره به متفاوت بودن تبلیغات محیطی در سطح سالن‌های جشنواره گفت: برای مجموعه تئاتر شهر هم تبلیغات محیطی جدیدی با رویکردی متفاوت طراحی شده که به نظر می‌آید جذابیت‌های خاصی را برای هنرمندان و مخاطبین داشته باشد.

مدیر سابق مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: تمام سعی و تلاش بر این است که زیبایی معماری تئاتر شهر حفظ شود و چیزی روی ستون‌ها و ساختمان نصب نمی‌شود. نورپردازی خاصی برای بنای تئاتر شهر طراحی شده که از 16 بهمن‌ماه این طراحی اجرا می‌شود.

حیدری ادامه داد: در محدوده تئاتر شهر از چهارراه ولیعصر تا فضای پشت مجموعه دیواری به ارتفاع دو متر نصب می‌شود که محدوده تئاتر شهر را از پیاده‌رو جدا کرده و تبلیغات جشنواره روی آن نصب می‌شود. نظرم این است که با هماهنگی‌هایی که انجام شده بتوانیم شرایط بهتری را در خصوص تبلیغات محیطی جشنواره در این دوره فراهم بیاوریم.

کد مطلب 1243321

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