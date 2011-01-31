ضعف داوری به جشنواره فیلم فجر ضربه زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، رضا میرکریمی کارگردان فیلم "یه حبه قند" گفت: "یه حبه قند" با هدف پاسخ دادن به نیاز امروزی جامعه ما که رجوع به هویت ملی و بومی است، ساخته شد.
میرکریمی ادامه داد: بازسازی هویت ملی و جلا دادن و زنده نگه داشتن آن وظیفه آثار هنری هر جامعهای است، این فیلم بعد از "به همین سادگی" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" سومین فیلمی است که با سرمایهگذاری و همکاری حوزه هنری ساختهام. طبعا برای ادامه هر نوع همکاری یک نوع اعتماد متقابل لازم است و این اعتماد، سرمایه هر هنرمندی است که بتواند اثر جدیدی خلق کند. خوشحالم از اینکه این اعتماد به من شد.
وی افزود: امیدوارم "یه حبه قند" در زمره آن کارها قرار گیرد و یک اثر فرهنگی مفید برای جامعه باشد تا همه از برکاتش استفاده کنند. وقتی از هویت ملی صحبت میکنیم معمولا بحث جغرافیا و تاریخ پیش کشیده میشود. اما به نظر من مهمترین مولفه که میتواند یک موضوع را ملی کند، مولفه فرهنگی است و اصولا فرهنگ است که هویت ملی ما را میسازد. متاسفانه بعضی اوقات ما از آن غافلیم و بسیاری از تنشها و مسائل مهمی که باعث گسست بین نسلها و فاصله بین طبقات میشود، یا کینه و نفرت را در جامعه دامن میزند، به خاطر شکاف افتادن و ترک خوردن همین هویت ملی است.
این فیلمساز ادامه داد: بازسازی هویت ملی و جلا دادن و زنده نگه داشتن آن وظیفه آثار هنری هر جامعهای است. هر هنرمندی در آثارش، توجه ویژه خود را به این مقوله مبذول میکند. من مدتها بود که دوست داشتم در فضایی که به شدت ایرانی بوده و مولفههای ملی در آن جاری است و در واقع بخشی از خاطرات کودکی خود را، در قالب یک قصه مطرح کنم و احساس کردم که وضعیت امروز جامعه اجتماعی ما، برای طرح چنین فضا و قصهای مناسب است. امیدوارم که این فیلم همان تاثیری که در نیت من بوده، روی جامعه و مردم نیز بگذارد و همه استقبال کنند.
کارگردان "یه حبه قند" با بیان اینکه جامعه امروز ما به شدت به فضای نوستالژی احتیاج دارد افزود: یادآوری یک خاطره شیرین که میتواند بسیاری از فضاهای خالی بین ارتباطات انسانها را پر کرده و آنها را به هم پیوند دهد چیزی است که جامعه امروز ما به شدت به آن احتیاج دارد و فیلم "یه حبه قند" قصد دارد به این نیاز پاسخ گوید.
میرکریمی درباره نحوه همکاری محمدرضا گوهری و شادمهر راستین در نگارش فیلمنامه "یه حبه قند" توضیح داد: من معمولا فیلمنامه آثارم را خودم مینویسم اما بعضی اوقات بریا نوشتن فیلمنامه یک شریک پیدا میکنم. در نگارش فیلمنامه "به همین سادگی" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" شریک داشتم و در فیلم "یه حبه قند" ترجیح دادم از همکاری فیلمنامهنویسی دیگر استفاده کنم.
وی ادامه داد: یک شریک خوب میتواند به پخته شدن ایدهها کمک کند و در یک پروسه چند ماهه در کنارت است. گوش خوبی برای شنیدن حرفها و نظرات دارد و ایدههای خوبی وارد قصه کرده و به بلوغ فیلمنامه کمک میکند. من نیز بر اساس تجربهای که با گوهری در فیلم "خیلی دور، خیلی نزدیک" داشتم، مایل بودم در فیلم "یه حبه قند" این تجربه را تکرار کنم. ضمن اینکه ایده مرکزی فیلم طی سفری که برای ساخت فیلم "فرش ایرانی" به اردکان داشتم، در گپ و گفت با شادمهر راستین شکل گرفت.
میرکریمی در پایان درباره جشنواره فیلم فجر و داوری این جشنواره گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر گریبانگیر جشنواره فیلم فجر شده و از آن رنج میبرد، بحث انتخاب ترکیب هیئت داوران نسبتا ضعیف برای یک رویداد مهم ملی و فرهنگی با سابقه درخشان، چون جشنواره فجر بوده که این جشنواره را آسیبپذیر کرده و بعد حرفهای آن را زیر سوال برده است. در حال حاضر بسیاری از فیلمسازان، جشنواره فیلم فجر را بیشتر به خاطر ارتباط خوب و مناسب با اقشار مختلف مخاطب و گروههای مرجع، انتخاب میکنند نه بخاطر داوری و ارزشگذاری حرفهای آن.
رضا میرکریمی فیلمهای سینمایی "به همین سادگی"، "خیلی دور، خیلی نزدیک"، اینجا چراغی روشن است"، "زیر نور ماه"، "کودک و سرباز" را در کارنامه دارد. از این فیلمها "یه حبه قند"، "به همین سادگی" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" محصول حوزه هنری هستند.
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