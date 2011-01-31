حجم سرمایه خارجی وارده به کشور 2.7 میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در نشستی خبری تعداد طرحهای سرمایه گذاری خارجی مصوب از بهمن ماه سال گذشته تاکنون را بالغ بر 43 طرح، حجم سرمایه گذاری مصوب خارجی در 9 ماهه ابتدای سال جاری را 3.8 میلیارد دلار و حجم سرمایه گذاری خارجی وارده را نیز 2.7 میلیارد دلار اعلام کرد.

رقم سرمایه گذاری خارجی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور را در سال 2009 بالغ بر 3.016 میلیون دلار و در سال 2010 را 20.751 میلیون دلار ذکر و پیش بینی کرد که رقم جذب سرمایه گذاری خارجی در سال جاری در خوشبینانه ترین حالت به حدود 4 میلیارد دلار برسد.

وی با تشریح وظایف اصلی سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی براساس برنامه پنجم توسعه نیازمند هزار میلیارد دلار سرمایه هستیم که 200 میلیارد دلار آن از طریق منابع عمومی کشور، 200 میلیارد دلار از منابع بانکهای توسعه ای و موسسات عمومی و 200 میلیارد دلار از منابع بخش داخلی تجهیز می شود.

علیشیری با اشاره به اینکه 400 میلیارد دلار دیگر از رقم مذور باقی می ماند، وظیفه سازمان سرمایه گذاری را تجهیز رقمی معادل 2 برابر درآمدهای عمومی پایدار کشور برای رسیدن به نرخ 8 درصدی اقتصادی عنوان کرد.

وی گفت: از ابزارهای اساسی برای جذب منابع بین المللی دیپلماسی کشور یعنی روابط اقتصاد خارجی کشور است که این وظیفه بر عهده وزارت اقتصاد است.

معاون وزیر امور اقتصادی و داایی از تشکیل کمیسیون مشترک با کشورهای هندوستان و آفریقای جنوبی و تنظیم پروتکلها و یادداشت تفاهم های بین المللی اقتصادی با سایر کشورها خبرداد.

تسهیلات بانک توسعه اسلامی

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در مورد تسهیلات بلندمدت و پروژه ای بانک توسعه اسلامی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون گفت: برای اجرای 7 پروژه در بخشهای مختلف 826 میلیون دلار تسهیلات از بانک توسعه اسلامی دریافت شده است.

وی با بیان اینکه همچنین 4.2 میلیارد دلار از تسهیلات این بانک به صورت فاینانس استفاده شده است، افزود: برای اجرای 21 فقره طرح مصوب شرکتهای بخش خصوصی و بانکهای تجاری داخلی بالغ بر 450 میلیون دلار تسهیلات تجاری کوتاه مدت در همین مدت زمان از بانک توسعه اسلامی دریافت شده است.

آمادگی برای تامین مالی بخش خصوصی

علیشیری از آمادگی سازمان سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع مالی بخش خصوصی جهت خرید مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و غیره از طریق تسهیلات بانک توسعه اسلامی خبرداد و با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات نرخ لایبر به علاوه 3 تا 3.75 درصد بر اساس طرحها است، گفت: برای این منظور لازم است که بخش خصوصی درخواستهای خود را همراه با مدارک مورد نیاز برای سازمان ارسال نمایند.

وی از راه اندازی ستادهای سرمایه گذاری و مراکز خدمات سرمایه گذاری در 30 استان کشور خبرداد و گفت: در بخش فضای کسب و کار رتبه ایران از بین 184 کشور 13 رتبه ارتقا یافته و به 129 رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد از ایجاد بانک اطلاعات سرمایه گذاری خارجی و تشکیل کمیته های مشترک سرمایه گذاری خارجی با 8کشور در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی خبرداد.