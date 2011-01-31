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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

کتبی در گفتگو با مهر:

سه نویسنده کتاب‌های نارنجی را می‌نویسند

سه نویسنده کتاب‌های نارنجی را می‌نویسند

سرور کتبی، فریبا کلهر و فروزنده خداجو مشغول نگارش 360 قصه برای خردسالان و کودکان به نام "کتاب‌های نارنجی" هستند که قرار است از سوی انتشارات قدیانی راهی بازار نشر شود.

سرور کتبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: داستان کتاب‌های نارنجی به طور همزمان نگارش می‌شود و 120 قصه سهم هر نویسنده است.

وی افزود: این داستان‌ها در فضای فانتزی نوشته شده و هر داستان با تایید انتشارات قدیانی در فهرست قرار می‌گیرد و هم‌اکنون 90 داستان من مورد تایید قرار گرفته است.

کتبی تاکید کرد: 80 درصد کار هم‌اکنون پیشرفته است و به احتمال فراوان تا آخر سال تمامی داستان‌ها تحویل و برای نمایشگاه کتاب در اردیبهشت‌ماه منتشر می‌شود.

وی همچنین از اتمام نگارش کتاب "خوابهای خوشمزه" خبر داد و گفت: این کتاب 28 قصه برای خردسالان دارد و از سوی انتشارات بهنشر منتشر شود.

این نویسنده درباره تصویرگری این کتاب نیز افزود: کار تصویرگری کتاب برعهده  شیرین شیخی  است.

کتبی همچنین درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: کتاب "پیرزن و لولوی آبی" ویژه خردسالان با تصویرگری ایلگا رحیمی منتظر چاپ از سوی انتشارات بهنشر است.

وی درباره کتاب " آسیاب، بچرخ" نیز اظهارکرد: این کتاب به تازگی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهی بازار شده است که داستان‌های تخیلی دارد.
کد مطلب 1243331

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