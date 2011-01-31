سرور کتبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: داستان کتاب‌های نارنجی به طور همزمان نگارش می‌شود و 120 قصه سهم هر نویسنده است.

وی افزود: این داستان‌ها در فضای فانتزی نوشته شده و هر داستان با تایید انتشارات قدیانی در فهرست قرار می‌گیرد و هم‌اکنون 90 داستان من مورد تایید قرار گرفته است.

کتبی تاکید کرد: 80 درصد کار هم‌اکنون پیشرفته است و به احتمال فراوان تا آخر سال تمامی داستان‌ها تحویل و برای نمایشگاه کتاب در اردیبهشت‌ماه منتشر می‌شود.

وی همچنین از اتمام نگارش کتاب "خوابهای خوشمزه" خبر داد و گفت: این کتاب 28 قصه برای خردسالان دارد و از سوی انتشارات بهنشر منتشر شود.

این نویسنده درباره تصویرگری این کتاب نیز افزود: کار تصویرگری کتاب برعهده شیرین شیخی است.

کتبی همچنین درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: کتاب "پیرزن و لولوی آبی" ویژه خردسالان با تصویرگری ایلگا رحیمی منتظر چاپ از سوی انتشارات بهنشر است.

وی درباره کتاب " آسیاب، بچرخ" نیز اظهارکرد: این کتاب به تازگی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهی بازار شده است که داستان‌های تخیلی دارد.