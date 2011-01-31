آگاهی مردم را نسبت به لیگ شنای موزون بالا می بریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شنای کمیته موزون در خصوص فعالیت کمیته فنی شنای موزون گفت: در حال حاضر کلاس های داوری و مربیگری درجه دو و سه به صورت سراسری و استانی، کلینیک داوری و مربیگری جهت ارتقای سطح و آگاهی از قوانین و مقررات جدید فینا، برگزاری همایش مربیان تیم های استان ها جهت آشنایی با تست های ویژه بدنسازی شنای موزون در مسابقات قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) که یکی از فاکتورهای مد نظر در تشکیل تیم جهت برگزاری مسابقات غرب آسیا در سال جاری است در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: تهیه و ترجمه کتب مورد نیاز جهت استفاده و به کارگیری مربیان و داوران این رشته و تمرینات اختصاصی فیگورها و عناصر فنی Drills for figures نیز از دیگر فعالیت های در حال انجام به شمار می رود.

وی اذعان داشت: آشنایی مردم با رشته سینکرونایز در حد تبلیغاتی است که در استخرهای تحت آموزش این رشته و یا از طریق شناگران و خانواده هایشان و مربیان صورت گرفته و با توجه به تبلیغات کمی که در این زمینه صورت می گیرد نسبتا با استقبال خوبی مواجه شده ایم.

تیموری در پایان خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا بتوانیم از سال آتی لیگ شنای موزون را راه اندازی کنیم و در همین راستا آیین نامه لیگ شنای موزون در حال ارائه و تصویب است و حتی با برخی از هیئت ها و باشگاه ها رایزنی هایی انجام شده تا در لیگ شرکت کنند.