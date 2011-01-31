کشف سرقت در استان سمنان 66 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ محمد رضا میرزایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح عملکرد نیروی انتظامی استان سمنان در 10 ماهه امسال، گفت: هزار و 446 سارق در استان سمنان در ارتباط با کشف سرقت دستگیر شده اند.

وی افزود: در 10 ماهه سال جاری 347 هزار و 387 مورد تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیسی 110 برقرار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد یافته است.

میرزایی میانگین روزانه یک هزار و 136 مورد تماس با 110 را نشانه اعتماد عمومی به پلیس دانست و تاکید کرد: باید با سرعت، دقت و صحت عمل مشکلات مردم را پیگیری نمائیم.

این مقام انتظامی میانگین حضور در صحنه پلیس در سطح استان را هشت دقیقه اعلام و خاطر نشان کرد: ما به این هم راضی نبوده و در برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال کاهش این زمان می باشیم.

سرهنگ میرزایی همچنین به رشد 70 درصدی کشفیات مواد مخدر در سطح استان سمنان اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامی استان در 10 ماهه گذشته سال جاری موفق به کشف نزدیک به 3 تن انواع مواد و شناسایی و دستگیری هزار و 699 نفر در این خصوص شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان سمنان در پایان با بیان این مطلب که بیش از 50 درصد جرائم خرد به ویژه سرقت ها در سطح استان توسط معتادان انجام می شود، تاکید کرد: با پیشگیری اجتماعی و فرهنگسازی مناسب باید پدیده شوم و بلای خانمانسوز اعتیاد به عنوان عامل اصلی بروز بسیاری از جرایم را ریشه کن کرد.