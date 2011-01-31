رئیس جدید اداره شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی، گفت: امروز شاهد رشد 33.7 درصدی منابع ماندگار بانک تعاون در سطح کشور هستیم.

بهمن خادم افزود: میزان رشد منابع بانکی بانک توسعه تعاون از میانگین رشد شبکه بانکی کشور که معادل 17 درصد اعلام شده، بیشتر است.

وی ادامه داد: سهم بانک توسعه تعاون از میزان منابع بانکی استان بسیار پایین است که برای افزایش این سهم مشارکت و همکاری فراوان ضرورت دارد.

خادم در ادامه با طرح بحثی با موضوع مدیریت کتاب باز در خصوص اولویت های این نوع مدیریت اظهار داشت: در این نوع مدیریت سه عنصر، باز بودن دفاتر مالی سازمان برای زیر مجموعه ها، اطلاع همکاران از سود و زیان سازمان، دخالت دادن کارکنان در تشکیل این سود و زیان حرف اول را می زنند.

این عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه با اشاره به تغییر مدیریت این بانک در آذربایجان شرقی اظهار داشت: امیدواریم با تغییرات صورت گرفته شاهد رشد بیش از پیش شاخص های این بانک باشیم.

براساس این گزارش، در این جلسه پرویز صادقی گیلانده به عنوان رئیس جدید اداره شعب بانک توسعه تعاون معرفی شد و از تلاش های یک ماهه پورعزیز سرپرست اداره شعب این بانک که با حفظ سمت اداره شعب بانک تعاون در آذربایجان شرقی و آذربایجان غر بی را پذیرفته بود، تقدیر شد.

گفتنی است، پرویز صادقی به سال 1341 در تهران متولد شده و با مدرک لیسانس مدیریت بیش از 29 سال سابقه خدمت در سیستم بانکی کشور به ویژه بانک ملی ایران را در کارنامه فعالیت خود دارد.

وی پیش از این رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل بود.