توسعه فضای سبز باید در اولویت برنامه های شهرداران استان کرمانشاه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کرامت نرگس نژاد در جلسه گردهمایی شهرداران استان، با بیان اینکه کار شهرداری مزیت ها، محاسن و شیرینی های خاص خود را دارد،اظهار داشت: شهرداران و کارکنان آنان بصورت مستقیم با افراد جامعه ارتباط دارند و به لحاظ ایفای دو نقش برون و درون سازمانی با هیچ دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست.

وی خاطرنشان کرد: کار شهرداری به لحاظ خدمات دهی با دیگر دستگاه ها متفاوت است و خدمات شهرداری 24 ساعته است و تعطیلی ندارد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه مجهز بودن شهرداران به دانش و آگاهی را برای مواجهه با کار سخت، رمز موفقیت آنان عنوان و خاطرنشان کرد: حرکت در این راستا منجر به افزایش طاقت و توان شهرداران برای کارکردن در محیط سخت و از سوی دیگر منجر به ارائه خدمات دهی بیشتر و مطلوبتر به مردم می شود.

وی با بیان اینکه یک شهردارهوشمند و با دانش قادر است که عوامل مختلف و تاثیرگذار را برای مشارکت در توسعه و آبادانی شهر جذب کند، گفت: مردم بزرگترین و ارزشمندترین گروه هدف در جامعه برای شهرداران هستند، لذا شهرداری در کار خود موفق است که قادر به جذب مشارکت و همراهی مردم در عرصه های ساخت و ساز و عمران شهری باشد.

نرگس نژاد تصریح کرد: زمانی مردم به این باور برسند که مشارکت و همراهی آنان در برنامه های توسعه ای اثرگذار است، با تمام وجود نهایت تلاش و کوشش خود را در زیبایی، پاکیزگی و بهداشت شهر بکار می گیرند.

وی ارائه آموزش و اطلاع رسانی به مردم در برنامه های عمران شهری از سوی شهرداران را بسیار مهم و با اهمیت عنوان کرد و گفت: با اطلاع رسانی، ارائه آموزش و آگاهی بخشیدن به مردم، مشارکت آنان در عرصه های مختلف حاصل خواهد شد زیرا در این صورت مردم همانطور که مردم در منازل خود حس مشارکت دارند در جامعه نیز مشارکت خود را نشان خواهند داد و شعار شهر ما، خانة ما به یک باور عمومی تبدیل می شود.

نرگس نژاد یکی از شاخص ها و ارزیابی عملکرد شهرداران را میزان تلاش آنان در جذب سرمایه گذاری بیان کرد و افزود: سیاست ها و برنامه های شهرداران باید تشویقی باشد، لذا شهرداران باید با اجرای این برنامه سرمایه گذاران را به ترغیب و تشویق به سرمایه گذاری بیشتر و گسترده تر در عمران شهری نمایند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: یک ساختار موفق در شهرداری به دنبال ایجاد یک میحط شاداب، آرام ، دلنشین و بدون تنش است، زیرا در چنین محیطی است که خدمات بیشتری به مردم ارائه می شود.

وی همچنین با تاکید بر برقراری یک ارتباط صمیمی و دوستانه بین شهردار و پرسنل شهرداری ها ادامه داد: شهرداران باید رعایت حفظ کرامت و حرمت پرسنل خود را داشته باشند و دقت نمایند که حرکت در این مسیر منجر به تبدیل شدن شهرداری به یک سیستم پویا و فعال خواهد شد.

زیبا سازی چهره شهرها تاثیر بسزایی در روح و روان شهروندان دارد

نرگس نژاد همچنین خواستار تلاش و کوشش شهرداران در جهت زیبا سازی سیما و چهرة شهر که تاثیر بسزایی در روح و روان شهروندان دارد،شد.

وی در ادامه سخنان خود تلاش برای افزایش سرانه فضای سبز را یکی از عوامل موثر در موفقیت شهرداران دانست و تصریح کرد: شهرداران باید تلاش نمایند تا سرانه فضای شهری خود را افزایش دهند و در این راستا برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود را ارائه نمایند.

نرگس نژاد با بیان اینکه اعضای کمیسیون ماه پنچ آماده همکاری نزدیک و تنگاتنگ با شهرداران جهت توسعه و عمران شهری هستند، گفت: در حال حاضر بستر و شرایط لازم برای حرکت به سمت توسعه و عمران شهری با توجه به دیدگاه ها اعضای کمیسیون ماده پنج استان فراهم است و شهرداران در این راستا موظف به تعریف پروژه های بزرگ و تاثیرگذار برای شهرهای خود هستند، زیرا این موضوع از یکسو منجر به زیباسازی و از سوی ایفای نقش های مختلف توسط شهرهای استان می گردد.

وی خط قرمز فعالیت شهرداران را توجه آنان به احداث پارگینگ اعلام کرد و گفت: شهرداران در ساخت و سازها باید به احداث پارگینگ توجه ویژه ای داشته باشند زیرا ساختمان بدون پارگینگ منجربه ایجاد ترافیک و مشکل در ترددها می گردد و همچنین شهرداران باید احداث پارکینگ های عمومی در شهرها را مد نظر داشته باشند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در ادامه توجه به کیفیت و کمیت پروژه ها را در اجرا از سوی شهرداران بسیار مهم ارزیابی کرد.

در ادامه این جلسه مدیران کل دفاتر شهری و فنی استانداری در خصوص کلیات شهرسازی و مسائل شهرداری ها و پیشرفت فیزیکی پروژه های شهری گزارشاتی ارائه کردند.

همچنین شهرداران نیز به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود در خصوص مسائل شهری پرداختند.

در پایان انتخابات تعیین نماینده شهرداران استان جهت معرفی به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور انجام گرفت.