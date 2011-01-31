مصر، تونس، اردن و یمن در مسیری که امام بنا نهاد حرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صباغ در نشست امروز خود با خبرنگاران که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، مراسمات دهه فجر انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر در منطقه گفت: انقلابی که 32 سال ازعمرش می گذرد هر روز بیشتر از دیروز ثمرات آن در داخل و خارج از کشور بروز می کند و مصر به عنوان بزرگترین متحد آمریکا در منطقه، اردن به عنوان خط مقدم جبهه سازش برای عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم غاصب صهیونیستی و حکام کشورهایی مانند تونس و یمن به عنوان مزدوران آمریکا در منطقه امروز بهای خیانت خود را به اسلام می پردازند.

وی با اشاره به این سخن امام راحل که انقلاب ما انفجار نور بود، گفت: طلیعه های این نور از گوشه گوشه خاورمیانه نمودار می شود.

صباغ در تشریح برنامه های مراسم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی نیز به 4 مراسم رسمی در عرصه ملی اشاره کرد وگفت: در مراسم نخست که یوم الله 12 بهمن و سالروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود این مراسم در ساعت 9:33 دقیقه صبح در حرم مطهر امام راحل همرمان در 530 شهر در سراسر کشور آغاز می شود.

معاون اجرایی مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی به برخی از برنامه های مراسم روز 12 بهمن اشاره کرد و گفت: پیام مهمی از سوی خانواده شهدا به امام راحل قرائت خواهد شد که همسر شهید دکتر علیمحمدی این وظیفه را به عهده خواهد شد.

وی مراسم دوم روز 12 بهمن را که در مکان جلوس حضرت امام (ره) برگزار خواهد شد را شامل اقامه نماز جماعت و سرود و بیان خاطرات یکی از همراهان امام و همچنین گلباران محل جلوس حضرت امام در سال 1357 اعلام کرد.

وی همچنین گلباران زادگاه امام در خمین، گلریزان حجره امام در شهر اراک، گلباران منزل حضرت امام در شهر قم و حسینیه جماران را از جمله این برنامه ها اعلام کرد.

صباغ همچنین از عطرافشانی و شستشوی مرقد مطهر حضرت امام با گلاب ناب قمصر کاشان توسط جمعی از مردم و همچنین گل آرایی ضریح مطهر حضرت امام در روز 11 بهمن خبر داد.

معاون اجرایی مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برنامه های دیگر روز 12 بهمن را گلبانگ انقلاب و به صدا در آوردن زنگ فجر مدارس تا روستاهای کشور، ویژه برنامه ای در شبکه رادیو ایران همزمان با ورود حضرت امام، اجرای رژه موتور سواران از فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر، گلباران مسیر حرکت امام راحل اعلام کرد.

وی همچنین از هماهنگی با شرکت واحد اتوبسرانی و مترو برای تسهیل ایاب و ذهاب مردم جهت حضور در مراسم خبر داد.

وی برنامه بعدی را متعلق به 13 بهمن که مقارن با ایام رحلت پیامبر عظم الشان و شهادت حضرت امام حسن مجتبی است اعلام کرد و گفت: برگزاری مراسم تجمع عزاداران در قالب هیئات مذهبی و تشکل های اسلامی در 300 شهر کشور برگزار می شود.

صباغ مراسم دیگر دهه فجر انقلاب اسلامی را مراسم میهمانی لاله اعلام کرد و گفت: در این مراسم به یاد و خاطره شهیدان اسلامی مزارشان گلباران خواهد شد.

وی برنامه بعدی را بانگ تکبیر توسط مردم در شامگاه بیست و یکم بهمن ساعت 21 ( به یاد ایام دوران انقلاب) عنوان کرد و گفت: همزمان اجرای برنامه نورافشانی در 22 منطقه تهران و 300 شهرستان سراسر کشور برگزار می شود.

معاون اجرایی مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی به برنامه های یوم الله 22 بهمن اشاره کرد و گفت: راهپیمایی پرخروش روز 22 بهمن در 817 شهرستان و 4 هزار روستا در سراسر کشور برگزار می شود.

در این مراسم سرود 22 هزار نفری دانش آموزان در تهران و گروه های 1357 نفری دانشجویان در سراسر کشور اجرا می شود و رئیس جمهور در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و سپس برنامه ها از تریبون نماز جمعه در دانشگاه تهران ادامه پیدا می کند.

وی همچنین حمل طولانی ترین پرچم جمهوری اسلامی ایران، سقوط آزاد چتربازان نیروهای مسلح و نصب طاق نصرت قرآنی را از جمله ویژه برنامه های راهپیمایی روز 22 بهمن اعلام کرد.

معاون اجرایی مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در پایان ضمن تشکر از حضور مقتدرانه امت اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم دهه فجر از سوی مردم شد.