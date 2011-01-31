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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

جشنواره فیلم فجر در مشهد و شیراز برگزار می‌شود

جشنواره فیلم فجر در مشهد و شیراز برگزار می‌شود

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد و شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور سینمایی با اشاره به برپایی جشنواره بیست و نهم فیلم فجر در شهرستان‌ها گفت: مشارکت خراسان رضوی (مشهد) و فارس (شیراز) تاکنون قطعی شده‌، دو یا سه استان دیگر در حال مذاکره هستند و استان‌های دیگر هم می‌توانند اعلام آمادگی کنند.

وی در این ارتباط توضیح داد: پیش از این، جشنواره‌ در تهران بود و چندسال بخشی از فیلم‌های جشنواره در دو یا سه مرکز استان به نمایش درمی‌آمد. سال گذشته آمدیم در ده استان جشنواره را با هزینه و اعتبارات وزارتخانه برگزار کردیم. امسال با توجه به حجم گسترده کارهایی که ما برای سینما تعریف کردیم و دولت به همه استان‌ها ردیف اعتباری ویژه برای بخش فرهنگ تخصیص داد، اعلام کردیم استان‌هایی که حاضر به مشارکت باشند، ما آمادگی داریم و چند استان اعلام مشارکت کردند، مشارکت خراسان رضوی (مشهد) و فارس (شیراز) تاکنون قطعی شده‌ و دو یا سه استان دیگر درحال مذاکره هستند و استان‌های دیگر هم می‌توانند اعلام آمادگی کنند.

بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1243342

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