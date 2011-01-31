دیدار شهرداری با استقلال تهران دستاوردهای فرهنگی برای یاسوج دارد

محمد رضا مامانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این دیدار می تواند به معرفی هرچه بیشتر فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد به سایر نقاط کشور کمک کند.

وی بیان کرد: این بازی باعث می شود مردم کشور نسبت به فوتبال این شهر که تا این مرحله از جام حذفی بالا آمده شناخت پیدا کنند و ناخودآگاه به دنبال نتایج این تیم باشند و این خود در معرفی فرهنگ استان تاثیر بسزایی دارد.

بازیکن تیم فوتبال شهرداری یاسوج اظهار داشت: بازی با استقلال بازی سختی برای شهرداری است اما چون در جام حذفی هر تیمی ببازد از جام حذف می شود بنابراین هر دو تیم بازی را با ترس شروع می کنند.

مامانی تصریح کرد: در همه لیگهای دنیا اتفاقات بزرگی می افتد که گاهی تیمهای کوچک، تیمهای بزرگ را شکست می دهند و تیم شهرداری یاسوج نیز چون ذوب آهن اصفهان را در این جام حذف کرده، قدرت حذف اسقلال را نیز دارد.

وی در خصوص تاثیر تماشاگران استقلال بر روحیه بازیکنان نیز گفت: به نظر نمی رسد بیش از 10 هزار تماشاگر از این بازی استقبال کنند اما فوتبال به تماشاگر نیست و هر تیمی که بهتر بازی کند نتیجه بهتری می گیرد.

بازی دو تیم استقلال تهران و شهرداری یاسوج، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور تا ساعتی دیگر در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود.