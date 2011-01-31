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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

جشنواره فیلم شهر/

مسابقه مقاله‌نویسی "شهری انسانی برای انسان شهری" برگزار می‌شود

مسابقه مقاله‌نویسی "شهری انسانی برای انسان شهری" برگزار می‌شود

نخستین مسابقه مقاله‌نویسی با عنوان "شهری انسانی برای انسان شهری"، ویژه چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مسابقه مقاله‌نویسی ویژه چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با هدف جلب مشارکت دانشگاهیان، دانشجویان، پژوهشگران و دانش آموزان به شهر و موضوعات شهری با رویکرد محوری "شهری انسانی برای انسان شهری" درقالب محورهای شهر: ایمان، اخلاق، شهر: آگاهی و عقلانیت، شهر: سلامتی و نشاط، شهروند: شناخت و بهره‌مندی از خدمات، شهروند: احترام به حقوق دیگران و شهروند: همراهی و مشارکت به صورت رقابتی برگزار می‌شود.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، به هریک از سه برگزیده نخست مقاله‌نویسی، دو سکه بهار آزادی و هریک از هفت برگزیده دوم یک سکه بهار آزادی در مراسم پایانی جشنواره اهدا می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه تا پایان اسفندماه فرصت دارند برای ارسال مقالات خود در هر یک از موضوعات یاد شده به همراه مشخصات فردی و شماره تماس از طریق آدرس ایمیل جشنواره info@urbanfilmfest.ir اقدام و یا به دبیرخانه جشنواره فیلم شهر واقع در تهران، خیابان پاسداران، اول خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قباء، فرهنگسرای پایداری مراجعه کنند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" اردیبهشت‌ماه سال 90 در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1243346

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