به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر امور مجامع امور مشترک فدراسیونهای ورزشی انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری روز پنجم اسفندماه به ریاست حمید سجادی در محل آکادمی کمیته المپیک برگزار خواهد شد.

حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون، محمد حسین برخواه قهرمان پیشین وزنه برداری ایران و جهان ، مهران آذری سرمربی فعلی تیم وزنه برداری جوانان مناطق نفت خیز جنوب و حمید هیدارن مسئول رسانه ای کنفدراسیون وزنه برداری آسیا 4 نامزد ریاست فدراسیون وزنه برداری هستند.



امور مجامع سازمان تربیت بدنی همچمنین اعلام کرد ثبت نام از متقاضیان ریاست فدراسیون های کشتی، رزمی، دوومیدانی، روستایی و عشایری، پهلوانی وزورخانه ای، وزنه برداری، بدنسازی ، والیبال و ورزشهای سه گانه به پایان رسیده و مدارک متقاضیان جهت احراز صلاحیت به سازمان تربیت بدنی ارسال شده است.



بنابر اعلام امور مجامع فدراسیون رزمی با 14 نفر بالاترین و ورزشهای سه گانه با یک نفر کمترین کاندیداها را داشته اند.