پرستاران به صورت پیمانی استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس حسنی روز دوشنبه در حاشیه جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری آزمون استخدام پرستاران در 6 اسفند ماه سال جاری گفت: تمام دانشگاههای علوم پزشکی در برگزاری این آزمون مشارکت دارند و سعی داریم تا با بررسی دقیق وضعیت افراد داوطلب بهترین افراد را انتخاب کنیم.

وی گفت: فراخوان در برخی دانشگاهها ابلاغ شده ولی در بعضی ها هنوز ارائه نشده و علت اصلی مربوط به استانداریهای شهرستانهاست و قابل توجه است که این استخدام از سهمیه استخدام دولت نبوده و هدف اصلی از این استخدام اجرای قانون است که طبق قانون به تعدادی نیرو نیازمندیم.

معاون مدیریت و توسعه وزارت بهداشت اظهار داشت: معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری سعی دارد تا با جدا کردن قانون بهره وری از استخدام در پیشبرد اهداف اصلی قانون به داوطلبان کمک کند چرا که این استخدام با استخدامهای عادی تفاوت دارد.

حسنی در ادامه از ساخت 12 هزار تخت بیمارستانی خبرداد و گفت: در حال حاضر ساخت و طراحی 44 هزار تخت را نیز در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم که از سال 84 تا 93 نیمی از تختهای بیمارستانی تعویض و نوسازی شود.

وی خاطر نشان کرد: امسال 1250 مرکز بهداشتی درمانی راه اندازی شده است و برای راه اندازی این مراکز به 55 هزار نفر نیرو نیاز داریم که 80 درصد این نیروها را پرستاران تشکیل داده و بعد از برگزاری این آزمون از حضور16 هزار و 500 پرستار در مراکز بهداشتی استفاده می کنیم.