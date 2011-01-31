به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر آیینی و انقلابی عنوان کرد: گمان نمیکنم کسی در تاثیرگذاری جشنواره شعر فجر تردید داشته باشد، اما این به معنای بیاشکال بودن این رویداد فرهنگی نیست.
دهبزرگی خواستار تجدید نظر در برخی شیوههای اجرایی جشنواره شد و گفت: شیوههای ارزیابی، قواعد غیر قابل تغییر نیستند که نشود آنها را روزآمد کرد اما متاسفانه ما گاهی این امر را فراموش میکنیم.
وی با اشاره به بخش استانی جشنواره شعر فجر یادآور شد: استانهای ما به لحاظ توان فرهنگی و ادبی از ظرفیت بالایی برخوردارند و این مساله ایجاب میکند که تدابیر ویژهای برای این بخش اندیشیده شود.
این شاعر اضافه کرد: امید ما و همه دوستداران شعر این است که جشنواره شعر فجر به چشمانداز مطلوب خود نزدیک شود تا شعر به عنوان مادر هنرها، در کشور جایگاه حقیقی خود را بیابد.
دهبزرگی با تاکید بر نقش چشمگیر پیشکسوتان عرصه شعر و ادبیات در پیشبرد و اعتلای فرهنگی در کشور یادآور شد: بهتر است مسئولان اجرایی جشنواره تمهیداتی بیندیشند که شاعران پیشکسوت در بخشی مجزا از شاعران جوان و نو قلم مورد تقدیر قرار گیرند تا آنها نیز برای حضور در این عرصه ترغیب شوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان برگزاری جشنواره شعر فجر با پشت سرگذاشتن چهار دوره به بررسی نقاط ضعف خود بپردازند و در جهت تقویت بنیه علمی و فرهنگی این جشنواره گام بردارند.
مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، هفتم اسفند ماه در تالار شریعتزاده کتابخانه ملی برگزار میشود.
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