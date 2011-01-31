تشکیل 4 تشکل در حوزه کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شافعی نیا به مناسبت ایام دهه فجر در جمع خبرنگاران افزود: حمایتهایی از بخش کشاورزی در سه حوزه زیر ساخت، صنایع تبدیلی و تکمیلی و سیاستهای حمایتی مربوط به تشکلها پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: اصلی ترین موضوع در تامین زیرساختها موضوع مکانیزاسیون است که در حال حاضر علی رغم برنامه هایی که تاکنون برای آن در نظر گرفته شده هیچ کدام محقق نشده است.

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال به ایجاد تشکل تهیه و توزیع مکانیزاسیون اشاره کرد و گفت: مقدمات ایجاد این تشکل فراهم شده است و مجری آن بخش خصوصی خواهد بود.

شافعی نیا با بیان اینکه 23 درصد اشتغال کشور مربوط به حوزه کشاورزی است، گفت: با وجود این سهم بالا اما بخش کشاورزی از صنعت بیمه استفاده نمی کرده است؛ به همین جهت ایجاد یک شرکت بیمه ای فراگیر که درآمد، تولید، ماشین آلات و تمامی زمینه های مورد نیاز یک کشاورز را پوشش می دهد پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: این بیمه با نام بیمه کشاورزی و صنایع مرتبط با سرمایه اولیه 40 میلیارد تومان و با مشارکت تشکلهای صنایع غذایی و کانون انجمن صنفی صنایع غذایی تشکیل می شود.

شافعی نیا افزود: به منظور ساماندهی واردات و تطبیق با حمایت از تولید داخل تشکل تامین و توزیع مواد پروتئینی، تشکل تامین نهاده های دام و طیور و کشاورزی و تشکل مربوط به وارد کنندگان و تامین کنندگان به ثبت می رسد.

مدیر عامل موسسه جهاد استقلال گفت: این تشکلها نیاز کشور را بر اساس میزان شدت و قیمت دنبال می کند و کلیه این موارد تحت کنترل است.

وی به تشکیل کارخانه سرم سازی در سودان اشاره کرد و گفت: این کارخانه با مشارکت سرمایه گذاری 60 درصدی از سوی ایران و 40 درصد از طرف سودان در آن کشور تاسیس می شود که ظرفیت آن 5 میلیون دوز است که قابلیت ارتقا تا 10 میلیون دوز را دارد.

شافعی نیا به اقدامات این موسسه در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: یک میلیون تن گندم برای کمک به مصرف خوراک دام و طیور با قیمت 175 تومان در اختیار این بخش قرار می گیرد که تا الان 400 هزار تن توزیع شده است. مدیرعامل موسسه جهاد استقلال افزود: کنجاله و ذرت هم برای کنترل بازار میان دامداران و مرغداران توزیع شده است.