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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

پلمپ 50 شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر از اعضای آنها در تهران

پلمپ 50 شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر از اعضای آنها در تهران

نیروهای حفاظت اطلاعات و نیروی انتظامی عصر یکشنبه طی یک عملیات ضربتی 50 محل فعالیت شرکتهای هرمی در تهران را پلمپ و هزار نفر از اعضای آنها را دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای حفاظت اطلاعات و نیروی انتظامی تهران در پی شناسایی تعدادی از  زیرشاخه های شرکتهای هرمی در یک عملیات ضربتی با حضور خبرنگاران هزار نفر از این افراد را دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، این هزار نفر که در 50 خانه تیمی در حوالی منطقه سعادت آباد تهران متمرکز بودند دستگیر و تمامی اسناد و مدارک آنها مبنی بر فعالیت در شرکتهای هرمی ثبت و ضبط شد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از این شرکتهای هرمی اقدام به جذب افراد شهرستانی کرده و با آموزشهای متوالی آنها را مجاب به پرداخت 8.5 میلیون تومان برای عضویت در شرکت هرمی "کیو آی" ترغیب می کرده است. این شرکت به اعضای خود وعده داده که در ازای این 8.5 میلیون تومان آنها را هرسال یک هفته به هر کدام از 130 کشوری که معرفی کرده ببرد.
 
تمامی زیرشاخه های شرکت هرمی "کیو آی" امشب پس از ثبت اطلاعات به زندان اوین منتقل می شوند.
 
 
کد مطلب 1243352

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