آغاز بهره مندی 1200 خانوار روستایی آذربایجان غربی از طرحهای هادی

ایوب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، از آماده بهره برداری شدن طرح هادی در 12 روستای آذربایجان غربی خبر داد و افزود: این طرحهای در روستاهای شهرستانهای پلدشت، مهاباد، پیرانشهر، ارومیه و میاندوآب با اختصاص اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال با هدف توسعه اصولی روستاها اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در 276 روستای بیش از 50 خانوار در آذربایجان غربی، بیان داشت: سنگ فرش و آسفالت معابر، جداره سازی، جدول گذاری، پیاده رو سازی، احداث مبلمان، ایجاد فضای سبز و محل بازی کودکان از جمله اقدامات انجام شده در قالب اجرای طرحهای هادی هستند.

افتتاح 2000 واحد مسکونی روستایی نوسازی شده در آذربایجان غربی

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همچنین از آماده افتتاح بودن دو هزار واحد مسکن روستایی نوسازی شده در آذربایجان غربی همزمان با آغاز برنامه های گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران خبر داد.

به گفته عزیزی برای اجرای این طرحهای بهسازی 170 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که سهم هر یک از واحدهای مسکونی روستایی از تسهیلات پرداختی برای اجرای طرح ویژه بهسازی 100 میلیون ریال بود.

این مقام مسئول اظهار داشت: این واحدها در شهرهای ارومیه، خوی، چایپاره، سلماس، میاندوآب، بوکان، تکاب، شاهین دژ، ماکو، شوط، پلدشت، چالدران، نقده، اشنویه، پیرانشهر، سردشت و مهاباد نوسازی شده اند.

وی خاطر نشان کرد: مقاوم سازی واحدهای مسکونی با هدف جلوگیری از بروز تلفات جانی در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و تغییر بافت فرسوده روستاها به محیطی با نشاط و امن در روستاها از اهداف اجرای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی است.