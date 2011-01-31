نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در مدارس زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، منصور مرادلو ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه های فرهنگی آموزش و پرورش در ایام دهه فجر گفت: نواخته شدن زنگ انقلاب در همه مدارس استان با حضور مسئولین استانی، اولیای دانش آموزان و خانواده معظم شهدا به صورت هماهنگ آغازگر برنامه های این ایام خواهد بود.

مرادلو، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای استان، حضور فرهنگیان و دانش آموزان در نماز جمعه روز 15 بهمن ماه، برگزاری جشنواره سرودهای انقلابی، برگزاری جشنواره سرود بسیج دانش آموزی در مدارس متوسطه و اجرای سرود 1357 نفری دانش آموزان در راهپیمایی 22بمهن از دیگر برنامه های این ایام برشمرد.

وی ادامه داد: در این ایام با دعوت از فعالان قرآنی استان، محافل انس با قرآن کریم در تمامی مدارس استان برگزار می شود همچنین هزار نفر از دانش آموزان در مرقد امام راحل(ره) حضور یافته و از موزه عبرت ایران نیز بازدید خواهند داشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان زنجان، بازگویی خاطرات دوران پیروزی انقلاب را از برنامه های مفید و جذاب برای فرهنگیان و دانش آموزان دانست و گفت: در این ایام جلسات بازگویی خاطرات و همچنین پرسش و پاسخ در بین دانش آموزان و معلمان برگزار و به خاطرات برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

مرادلو از برگزاری مسابقات ورزشی، جنگ های شادی، کوهپیمایی و غبارروبی مزار شهدای گمنام در دهه فجر خبر داد و افزود: همایش مقابله با جنگ نرم نیز روز 18 بهمن ماه امسال با حضور مدیران و معاونین پرورشی مدارس برگزار و نمایشگاه آن در دارالقرآن زنجان دایر می شود.

وی تجلیل از خانواده معظم شهدا را از دیگر برنامه های دهه فجر بیان کرد و گفت: همچنین اعضای تشکلهایدانش آموزی دیداری با خانواده پدری شهید دکتر شهریاری خواهند داشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان زنجان، انتقال آرمان های انقلاب اسلامی، تداوم راه حضرت امام خمینی(ره) و ادامه راه سرخ شهیدان را از رسالت های اصلی آموزش و پرورش دانست و گفت: در این راستا برنامه های بسیاری جهت تقویت بنیادهای اصیل انقلاب در میان دانش آموزان در استان زنجان طی ایام دهه فجر اجرا خواهد شد.

مرادلو تدوین جایگاه و نقش ولایت در پیروزی انقلاب و تداوم آن را اولین رسالت آموزش و پرورش عنوان کرد و اظهار داشت: معرفی ماهیت، اصول، ارزش ها و اهداف راهبردی انقلاب با تاکید بر حکومت ولائی، تقویت امید و آینده انقلاب با تاکید بر توانمندی نظام و جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن و افزایش آگاهی و بصیرت معلمان نسبت به ماهیت و اهداف دشمنان انقلاب از دیگر اهداف آموزش و پرورش در راستای انتقال آرمان های انقلاب است.