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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

جشنواره فیلم کیش/

مستند "ویکتور" برای جشنواره کیش آماده شد

مستند "ویکتور" برای جشنواره کیش آماده شد

علاء قبیسی کارگردان لبنانی فیلم "ویکتور" را برای حضور در جشنواره بین‌المللی کیش آماده نمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به سفارش بخش نوعی نگاه جشنواره تولید شده است. این مستند درباره فجایع و مصائب بمب‌های خوشه‌ای به کار گرفته شده در جنگ 33 روزه است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: علاء قبیسى، فیلمبردارى و نورپردازى: میثم الشامی، موسیقى و میکس: حسن غندور، اصلاح رنگ: أمین بسام، تدوین و گرافیک: ابراهیم قبیسی. 

علاء قبیسی  متولد سال 1979 و  لبنانی الاصل است. وی کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم‌های مستند را عهده دار بوده است.

-همچنین بهزاد رسول زاده نیز با دو فیلم در جشنواره فیلم کیش حضور دارد.

کد مطلب 1243361

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