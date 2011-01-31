مستند "ویکتور" برای جشنواره کیش آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به سفارش بخش نوعی نگاه جشنواره تولید شده است. این مستند درباره فجایع و مصائب بمب‌های خوشه‌ای به کار گرفته شده در جنگ 33 روزه است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: علاء قبیسى، فیلمبردارى و نورپردازى: میثم الشامی، موسیقى و میکس: حسن غندور، اصلاح رنگ: أمین بسام، تدوین و گرافیک: ابراهیم قبیسی.

علاء قبیسی متولد سال 1979 و لبنانی الاصل است. وی کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم‌های مستند را عهده دار بوده است.

-همچنین بهزاد رسول زاده نیز با دو فیلم در جشنواره فیلم کیش حضور دارد.