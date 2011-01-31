رمضانعلی بذر افشان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص برگزاری جشنواره هنر آسمانی بیان داشت: این جشنواره در 12 اسفندماه با حضور پنج مرکز از جمله مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما و مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: شناسایی استعدادهای هنری طلاب، انتقال تجربیات طلاب هنرمند، خدمات دهی به طلاب در زمینههای مختلف هنری، همفکری و مشارکت مراکز همسو در راستای سیاست گذاری و فرهنگ سازی و استفاده بهینه از هنر در تبلیغات دین از جمله اهداف برگزاری این جشنواره میباشد.
بذرافشان اضافه کرد: جشنواره هنر آسمانی در چهار بخش ادبیات، هنرهای تجسمی (تصویری)، هنرهای نمایشی و پژوهش و هنر در زمینه نقد و بررسی برگزار میشود.
دو هزار و 700 اثر هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است
مدیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات جشنواره هنرهای آسمانی بیان داشت: تا کنون دو هزار و 700 اثر هنری از سوی طلاب و فضلای هنرمند حوزه علمیه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که پنجم بهمن ماه سال جاری آخرین فرصت ارسال آثار بود.
وی در پایان اظهار داشت: نفرات برتر اول تا سوم این جشنواره به تربیت کمک هزینه سفر عمره، اهدا لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفر دوم کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و نفر سوم نیز کمک هزینه سفر به سوریه پرداخت خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات سومین جشنواره هنرهای آسمانی از برگزاری این جشنواره در 12 اسفند ماه سال جاری در قم خبر داد.
رمضانعلی بذر افشان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص برگزاری جشنواره هنر آسمانی بیان داشت: این جشنواره در 12 اسفندماه با حضور پنج مرکز از جمله مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما و مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی برگزار خواهد شد.
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