رمضانعلی بذر افشان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص برگزاری جشنواره هنر آسمانی بیان داشت: این جشنواره در 12 اسفندماه با حضور پنج مرکز از جمله مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی،‌ مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی برگزار خواهد شد.



وی اظهار داشت: ‌ شناسایی استعدادهای هنری طلاب، انتقال تجربیات طلاب هنرمند، خدمات دهی به طلاب در زمینه‌های مختلف هنری، همفکری و مشارکت مراکز همسو در راستای سیاست گذاری و فرهنگ سازی و استفاده بهینه از هنر در تبلیغات دین از جمله اهداف برگزاری این جشنواره می‌باشد.



بذرافشان اضافه کرد: ‌ جشنواره هنر آسمانی در چهار بخش ادبیات، ‌ هنرهای تجسمی (تصویری)، هنرهای نمایشی و پژوهش و هنر در زمینه نقد و بررسی برگزار می‌شود.



دو هزار و 700 اثر هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است



مدیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات جشنواره هنرهای آسمانی بیان داشت: تا کنون دو هزار و 700 اثر هنری از سوی طلاب و فضلای هنرمند حوزه علمیه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که پنجم بهمن ماه سال جاری آخرین فرصت ارسال آثار بود.



وی در پایان اظهار داشت: نفرات بر‌تر اول تا سوم این جشنواره به تربیت کمک هزینه سفر عمره، اهدا لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفر دوم کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و نفر سوم نیز کمک هزینه سفر به سوریه پرداخت خواهد شد.

