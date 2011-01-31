گردشگری آبی در گلستان رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان ظهر دوشنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه با میراث فرهنگی استان افزود: تاسیسات آبی گلستان ضمن انجام رسالتهای تامین آب خود، در راستای صنعت گردشگری نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه از ظرفیت تاسیسات آب استان برای رونق صنعت گردشگری استان بهرهبرداری می شود.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه بر اساس بند " ب و ج " ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده، تصریح کرد: این تفاهمنامه با هدف اهتمام بیشتر در شناسایی، احیا و معرفی میراث فرهنگی و ارتقای توان گردشگری و اشتغالزایی به همراه استفاده بهینه از منابع آبی استان منعقد شده است.
حیدریان خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه به استقرار صنعت گردشگری در مجاورت تاسیسات آبی به عنوان یک ظرفیت بالقوه توجه کرده است، ایجاد مجتمع های گردشگری و مراکز اقامتی و تفریحی و ورزشهای آبی از جمله این مزیت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان، فراهم کردن جاذبههای اکوتوریسم و گردشگری آبی را از ویژگیهای این تفاهمنامه برشمرد و افزود: ایجاد و راهاندازی موزه در کنار سدها و پروژههای در دست احداث سدسازی از مفاد مورد تاکید در این تفاهمنامه است.
به گفته وی، ساماندهی تسهیلات و ایجاد شرایط لازم به منظور سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
حیدریان انعقاد این تفاهمنامه و بهرهگیری از ظرفیت گردشگری تاسیسات آبی گلستان را در اجرای برنامههای اشتغالزایی این شرکت عنوان کرد.
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