راهکارهای ترویج صلح جهانی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزیونیئن، این همایش گفتگوی بین دینی از سوی جامعه اسلامی و در یک معبد هندو برگزار شد.

کشیش الانور استانتون پرسش محوری که در این همایش مطرح کرد این بود که قدرتمند ترین راه دستیابی به صلح جهانی چیست؟

خاخام یاکوف کلمان در پاسخ وی اظهار داشت: صلح جهانی نه از راه سیاست بلکه از راه روابط قابل دسترسی است.

موضوع این هم اندیشی بین دینی " جستجوی صلح و جهانی هماهنگ" بود که روز یکشنبه 10 بهمن ماه در معبد هندو پایتخت آلبانی برگزار شد.

هبران شش دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندوئیسم، سیکیسم با مطرح کردن فلسفه ها، نظریه ها و حکایتهای مختلف تلاش کردند راهکارهای ریشه کن کردن شکاف میان پیروان ادیان مختلف و ترویج صلح جهانی را بررسی کنند.

کلمان گفت: وقتی هرکس در مسیر خود حرکت می کند هیچ هماهنگی حاصل نمی شود، هماهنگی زمانی تحقق می یابد که مسیرهای مختلف یکی شوند.

این هم اندیشی از سوی سازمان مسلمانان برای صلح بعنوان یک سازمان حامی حقوق مسلمانان که همواره تروریسم را محکوم کرده و ترویج کننده تصویر مثبتی از اسلام است برگزار شد.

نسیم مهدی نایب رئیس انجمن مسلمانان آلبانی گفت: مردم از مسلمانان تصویر خشونت گرایی در ذهن دارند و نسبت به داشتن همسایه مسلمان تردید دارند. آنهایی که اظهار می دارند حملات یازدهم سپتامبر آمریکا به نام اسلام انجام شده مسلمان نیستند، چرا که اسلام با تروریسم مخالفت است.

این انجمن مسلمانان در آلبانی ستاد تبلیغاتی روی اتوبوسهای شهری با هدف ترویج تلاشهای ملی به منظور تقبح افراط گرایی و تروریسم را راه انداخته است.