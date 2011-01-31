به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در مورد تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر وضعیت سرمایه گذاری در کشور گفت: هدفمندی علامت مثبتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی می دهد.

هدفمندی یارانه ها و سرمایه گذاری

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخشهای زیربنایی همچون راه، بنادر، فرودگاه و غیره در حد صفر بوده و در بخشهای نیروگاهی، فاضلاب و سد بسیار کم بوده است، افزود: همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخشهایی که وظیفه حاکمیتی دولت باقی می ماند بسیار کم بوده است.

وی افزود: در سایر کشورها، دولت مترو، فرودگاه و نیروگاه نمی سازد، حتی سیستم فاضلاب کشور را بخش خصوصی داخلی و خارجی احداث می کند، این در حالی است که بخش خصوصی به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند، در حال حاضر نرخ مشارکت ریالی 16 درصد است که در هر لحظه قابل دریافت است، بنابراین سرمایه گذار در بخشی سرمایه گذاری می کند که نرخ بازگشت سرمایه 20 الی 25 درصد باشد و ریسک را پوشش دهد.

علیشیری با بیان اینکه دادن علامت غلط نسبت بازدهی را کاهش می دهد، عنوان کرد: یکی از ضعفهای جدی و موانع اصلی در راه توسعه بخش خصوصی، این بود که از طریق یارانه های غلط و غیر هدفمند، اقتصاد کشور را فلج کرده بودیم.

وی بر مدل سازی مالی پروژه های اقتصادی کشور تاکید و بیان کرد: نهضت ساخت و ساز و پروژه های کشور باید دهها برابر رشد کند، یعنی اگر بعد از هدفمندی یارانه ها به این رقم نرسیم به هدف نرسیده ایم.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به کمی بودجه سازمان انتقاد کرد و گفت: بودجه این سازمان معادل 8 درصد بودجه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است. سازمان به لحاظ بودجه و نیروی انسانی با کمبودهای مواجه است.

وی با اشاره به پیامی که چند سال قبل خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه مبنی بر دو رقمی شدن رقم سرمایه گذاری خارجی در کشور مطرح کرده بود، اظهارداشت: بازی در سطح بین المللی متفاوت است، طی 5 سال رتبه کسب و کار در کشور در حال سقوط بود، اما سازمان تنها با یک کارشناس درگیر پروژه کسب و کار در کشور شد و رتبه خود را ارتقا داد.

علیشیری تاکید کرد: برای رسیدن به هدف چشم انداز در بخش فضای کسب و کار باید رتبه 19 را کسب کنیم، زیرا یکی از کشورهای منطقه رتبه 20 را دارد.

بانکهای خارجی

وی با اشاره به تقاضای 7 بانک بین المللی برای فعالیت در ایران اظهارداشت: موانع برای حضور بانکهای خارجی از میان برداشته شد، در حال حاضر نیز باید آئین نامه های مربوطه در بانک مرکزی تدوین و برای تصویب به شورای پول و اعتبار می رفت یعنی پروسه تصویب آن بر عهده بانک مرکزی است، بنابراین این موضوع را باید از مسئولان بانک مرکزی سئوال کرد.

صندوق ارزی ایرانیان

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت راه اندازی صندوق ارزی سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج گفت: 10 روز قبل مجمع عمومی فوق العاده صندوق برگزار شد، اساسنامه این صندوق نیز نیاز به بازنگری داشت که با تشکیل جلسه هیئت امنا انجام شد.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد که بنیانگذاران و سرمایه گذاران اولیه صندوق رقمی معادل 20 تا 40 میلیون دلار تامین کنند، ظرف 15 روز نیز باید پذیره نویسی داخلی صندوق انجام می شد که روزهای آخر را سپری می کند و پس از آن پذیره نویسی خارجی انجام خواهد شد.

علیشیری با بیان اینکه از اواخر بهمن ماه جاری وارد مرحله پذیره نویسی مشارکت ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه گذاران خارجی در این صندوق می شویم و صندوق آماده فعالیت خواهد بود، افزود: صندوق تا 15 روز دیگر به صورت عمومی سهام منتشر می کند، در این زمینه با درخواست از سوی خارجیان هم مواجه هستیم.

وی گفت: صندوق ارزی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور به یکی از قوی ترین صندوقهای سرمایه گذاری بین المللی در دنیا تبدیل خواهد شد.

وامهای بانک جهانی

این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری با بیان اینکه از بهمن ماه سال 88 تاکنون رقمی معادل 80 میلیون دلار برای پروژه های کشور از وام بانک جهانی استفاده کرده ایم، افزود: بانک جهانی به دلیل مسائل مربوط به تحریمها، عملیات جدید تامین مالی برای ایران را متوقف کرده است.

وی با بیان اینکه میان تحریمهای سازمان ملل متحد و بانک جهانی که یک بانک توسعه گرایانه است، نسبتی وجود ندارد و این موضوع را برای بررسی درخواست کرده ایم، افزود: اخیرا بخش حقوقی بانک جهانی بر پایه استعلامی اعلام کرد که عملیات بانک جهانی در ایران هیچ مغایرتی با تحریمهای سازمان ملل ندارد و بانک جهانی می تواند کماکان پروژه های انسان دوستانه و توسعه گرایانه و زیربنایی با ایران را ادامه دهد.

علیشیری افزود: وزیر اقتصاد در اجلاس پائیزه در بانک جهانی اعتراض شدید الحنی را که در تاریخ نطقهای ایران بی سابقه بود نسبت به این موضوع مطرح کرد.

وی افزود: 15 روز قبل کمیته راهبردی بانک جهانی موضوع تصویب برنامه همکاری با ایران را بررسی کرد که به اجماع نرسید، آنها به این نتیجه رسیدند که موضوع کمکهای بانک جهانی مشمول تحریم نیست اما نکات فنی وجود دارد که تا برطرف نشود، عملیات وام دهی بانک جهانی به ایران قابل انجام نیست.